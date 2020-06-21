Ховард рассказал, что Дистен отказался тренировать из-за своего цвета кожи

Экс-голкипер "Эвертона" Тим Ховард рассказал, что его бывший одноклубник Сильвен Дистен отказался от тренерской карьеры из-за своего цвета кожи.

Ховард и Дистен были партнерами по "Эвертону" с 2009 по 2015. Всего Сильвен провел 210 матчей за "ирисок", также успев поиграть за "Ньюкасл", "Манчестер Сити", "Портсмут" и "Борнмут".



469 матча французского защитника — это и по сей день рекорд для иностранного игрока в Премьер-Лиге, однако такой колоссальный опыт останется без практического применения из-за проблемы расизма в футболе.



"Моим лучшим другом в "Эвертоне" был темнокожий парень из Парижа. Мы были лучшими друзьями на протяжении более 10 лет и дружим до сих пор. Как-то я спросил его: "Колись, почему ты не тренируешь?" А он посмотрел на меня, словно у меня три головы".



"Он сказал: "Тренерская работа? А много ли темнокожих тренеров ты видишь?" Я такой: "Ну, да".



"Мы говорим о парне, который сыграл больше всех матчей Премьер-Лиги в истории среди иностранных игроков, и он не думает, что сможет получить тренерскую работу в Премьер-Лиге. Это безумие", — сообщил Ховард Bleacher Report.