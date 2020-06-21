Хосе Энрике предупредил Ришарлисона насчет возмездия от Ван Дейка

Виргил Ван Дейк и Ришарлисон Бывший защитник "Ливерпуля" Хосе Энрике предупредил нападающего "Эвертона" Ришарлисона, что того ждет расплата за неосторожные слова в преддверии мерсисайдского дерби.

На днях Ришарлисон заявил, что считает Ван Дейка переоцененным игроком, похваставшись, что уже обводил Виргила, а также назвал трех защитников лучше, чем вице-капитан "красных".

Столь громкое заявление Ришарлисон сделал перед матчем мерсисайдских команд на "Гудисон Парк" в воскресенье, и Энрике уже находится в предвкушении экзекуции бразильца.

"Ришарлисон, вот тебе совет на будущее: говори после матча. Теперь ты разозлил Ван Дейка. Давайте посмотрим, что произойдет. Вперед "красные"! — написал Энрике в инстаграме.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль, Ришарлисон, Эвертон, Энрике

Автор mihajlo   

Дата 21.06.2020 07:00

Количество просмотров Просмотров: 114

Поиск: