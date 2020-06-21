30-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 21 июня, тремя поединками продолжится 30-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

НЬЮКАСЛ — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 16:00 Онлайн-трансляция



За время коронавирусной паузы неопределенность со сменой владельцев "Ньюкасла" никуда не делась, поэтому Стиву Брюсу и его игрокам будет лучше отложить думы о будущем и сосредоточиться на выполнении насущной задачи — продлении прописки в Премьер-Лиге, благо цель близка. От "Шеффилд Юнайтед" ждут реакции на украденную победу против "Астон Виллы" в минувшую среду — разозлит это команду Криса Уайлдера или погрузит в уныние? "Сороки" выиграли все четыре последних встречи с "клинками" в рамках чемпионата.



"Ньюкаслу" предстоит оценить состояние Мэтта Ритчи, Дуайта Гэйла и братьев Лонгстаффов, но Мартин Дубравка и Флориан Лежен точно вне игры.



"Шеффилд Юнайтед" устроит фитнес-тест для Джона Флека и Джека О'Коннелла, которые матч с "Виллой" завершили досрочно из-за травм.



АСТОН ВИЛЛА — ЧЕЛСИ 18:15 Онлайн-трансляция



Положение "Челси" на четвертой строчке все еще довольно шатко, а своих звездных новичков — Хакима Зийеша и Тимо Вернера — "синие" смогут задействовать только в следующем сезоне. "Астон Вилла" в минувшую среду уже сыграла один матч, поэтому должна быть чуть ближе к обретению ритма. При этом бирмингемцы потерпели девять поражений в 10 последних встречах с "Челси" в рамках чемпионата при единственной победе, одержанной в марте 2014.



Правый защитник "Астон Виллы" Фредерик Гильберт залечил колено, но Бьорн Энгельс остается в лазарете. Данни Дринкуотер не сыграет против своего родительского клуба, у которого он взят в аренду.



Фикайо Томори вне игры с мышечной травмой, а Калум Хадсон-Одои пока не набрал форму. Еще одна потеря "Челси" — это полузащитник Жоржиньо, отбывающий двухматчевую дисквалификацию.



ЭВЕРТОН — ЛИВЕРПУЛЬ 21:00 Онлайн-трансляция



Возобновление сезона означает, что "Ливерпуль" все-таки получит титул, а 236-е мерсисайдское дерби может стать предпоследним шагом "красных" к первому в их истории чемпионству в Премьер-Лиге. Матчи против соседей давно являются самыми важными для "Эвертона" в сезоне, а здесь — и подавно. Кроме того, "ириски" еще не потеряли шансы на Лигу Европы, что дополнительно их мотивирует. "Ливерпуль" не знает поражений в 21 последней встрече с "Эвертоном" во всех соревнованиях.



Единственная потеря "Ливерпуля" — это вингер Джердан Шакири, однако он выбыл ненадолго.



"Эвертон" не сможет задействовать в дерби травмированных полузащитников Моргана Шнайдерлена, Жан-Филиппа Гбамена и Фабиана Дельфа. Также вне игры Йерри Мин и Тео Уолкотт, но Андре Гомеш здоров.