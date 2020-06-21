Мерсон: "Стиль Моуриньо может вынудить Кейна уйти"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что тренерский стиль Жозе Моуриньо может подтолкнуть нападающего Харри Кейна к уходу из лондонского клуба.

В минувшую пятницу против "Манчестер Юнайтед" Кейн появился на футбольном поле впервые с 1 января.



Харри сыграл все 90 минут, но коснулся мяча лишь 36 раз — и ни разу в чужой штрафной площади. При этом капитан сборной Англии нанес только один удар, который был заблокирован, а ближе к концу матча выглядел чрезвычайно уставшим.



Однако Мерсон считает, что дело не только в усталости. По мнению Пола, стиль Моуриньо делает Кейна изолированным от остальной команды.



"Я был встревожен из-за Харри Кейна, когда Жозе получил эту работу. Когда он играл у Почеттино, то "Тоттенхэм" перемещался всей командой, куда бы они ни двигались. У них были голы, прострелы, удары".



"Но теперь он играет впереди сам по себе, а это требует больших усилий. В концовке он был вынужден отдавать пасы на 50 метров, просто чтобы участвовать в игре. Это не Харри Кейн".



"Он не в форме. Определенно не в форме. Они практически играли вдесятером".



"Думаю, он всерьез задумается о своем будущем в конце сезона, я правда так думаю. Я не представляю себе, что он забьет 25-30 голов в следующем сезоне, учитывая то, как Жозе хочет его использовать".



"А Жозе точно не захочет его использовать так, как Харри играл, когда он только взялся за работу. Там были матчи 4:2, 5:3. Этого больше не будет. 1:1, как в пятницу, — вот это Жозе по душе", — сообщил Мерсон в эфире.