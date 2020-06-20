Лено пройдет углубленное обследование в воскресенье
Голкипер "Арсенала" Бернд Лено находится в ожидании углубленного обследования, результаты которого могут не позволить ему выйти на поле в остатке сезона.
Лено неудачно подвернул свое колено после того, как его толкнул нападающий "Брайтона" Нил Мопе в первом тайме субботнего матча Премьер-Лиги, проигранного "канонирами" со счетом 2:1.
Как сообщает Evening Standard, Бернд покидал стадион "чаек" на костылях, а в госпиталь направится уже по возвращении команды в Лондон.
"Травма Бернда выглядит неважно, и мы обследуем его, наверное, завтра, но такие вещи случаются на футбольном поле. Это травма колена. Я думаю, он чересчур растянул колено, и нам нужно оценить ущерб".
"Мы пока не знаем характер повреждения. Ему было очень больно, но мы должны подождать до завтра", — цитирует главного тренера "Арсенала" Микеля Артету официальный веб-сайт "Арсенала".
#afc Looks like Leno leaving AMEX... pic.twitter.com/YTVAWlqiq7— Simon Collings (@sr_collings) June 20, 2020
20.06.2020 23:00
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