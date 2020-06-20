Лено пройдет углубленное обследование в воскресенье

Голкипер "Арсенала" Бернд Лено находится в ожидании углубленного обследования, результаты которого могут не позволить ему выйти на поле в остатке сезона.

Лено неудачно подвернул свое колено после того, как его толкнул нападающий "Брайтона" Нил Мопе в первом тайме субботнего матча Премьер-Лиги, проигранного "канонирами" со счетом 2:1.



Как сообщает Evening Standard, Бернд покидал стадион "чаек" на костылях, а в госпиталь направится уже по возвращении команды в Лондон.



"Травма Бернда выглядит неважно, и мы обследуем его, наверное, завтра, но такие вещи случаются на футбольном поле. Это травма колена. Я думаю, он чересчур растянул колено, и нам нужно оценить ущерб".



"Мы пока не знаем характер повреждения. Ему было очень больно, но мы должны подождать до завтра", — цитирует главного тренера "Арсенала" Микеля Артету официальный веб-сайт "Арсенала".



