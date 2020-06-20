Артета недоволен нежеланием игроков "Арсенала" сражаться

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета обвинил свою команду в нежелании сражаться после поражения 2:1 от "Брайтона".

В субботу "Арсенал" подарил "чайкам" их первую победу в Премьер-Лиге с декабря, пропустив решающий гол в компенсированное время.



Артета берет ответственность за результат на себя, но одновременно предъявляет претензии своим игрокам.



"Думаю, мы сделали много вещей, чтобы комфортно выиграть этот матч, но мы не сражались на том уровне, как это необходимо в Премьер-Лиге. Пропустить первый гол таким образом и затем проиграть несколько дуэлей — в этом всецело наша вина".



"Я не переживаю насчет нашего характера, но переживаю насчет того, как мы сражаемся. Ты должен бороться все 100 минут, за каждый мяч, в каждом эпизоде. Стоит тебе потерять концентрацию, в этот же момент ты будешь наказан соперниками, и с нами это происходит не первый раз. Если ты хочешь стабильно выигрывать матчи на этом уровне, то это даже не подлежит обсуждению".



"Думаю, мы сражались на протяжении большей части матчи, но в ключевые моменты, когда ты уходишь от борьбы, наступает расплата. Это моя вина, потому что именно я должен заставлять их делать это", — цитирует Артету Sky Sports.