Мопе извинился перед Лено и объяснил, чем взбесил Гендузи

Нил Мопе и Маттео Гендузи Нападающий "Брайтона" Нил Мопе извинился перед голкипером "Арсенала" Берндом Лено и объяснил, чем он так взбесил Маттео Гендузи.

В субботу "Брайтон" одержал свою первую в этом календарном году победу в Премьер-Лиге, вырвав три очка против "Арсенала" в компенсированное время благодаря голу Мопе — 2:1.

Еще в первом тайме Мопе пошел в необязательный стык с Лено, и тот получил травму, однако Нил уверяет, что это был чисто игровой эпизод.

Также после финального свиста у Мопе случилась стычка с Гендузи, который схватил за горло своего соотечественника. На самом деле 23-летний француз просто ответил на брань Маттео.

"В перерыве я подошел к Микелю Артете, их главному тренеру, чтобы извиниться, потому что у меня совершенно не было намерений нанести травму их голкиперу".

"Я просто выпрыгнул, чтобы попробовать добраться до мяча, а когда приземлился, он просто подвернул свое колено. Так что я извинился перед их командой и ним самим".

"Я сам был тяжело травмирован, поэтому я знаю, каково это. У меня не было злого умысла".

"Никогда не знаешь, что будет, пока голкипер не заберет мяч. Я просто пошел за мячом, правда. Думаю, это было плечо в плечо, и когда он приземлился, то подвернул колено. Ты знаешь, что футбол — это контактный спорт".

"У меня никогда не было намерений нанести ему травму, поэтому мне очень жаль, и я желаю ему скорейшего восстановления".

"Однако некоторым игрокам "Арсенала" нужно научиться скромности, особенно одному из них. Я имею ввиду, что он говорил весь матч, но он говорил очень плохие вещи".

"Я не хочу повторять, что он говорил, потому что у меня возникли бы проблемы. Это было по-французски, потому что он француз".

"Поэтому, когда я забил, я лишь должен был сказать: "Эй, слушай, вот что бывает, когда ты слишком много болтаешь на поле", — цитирует Мопе Daily Mirror.


Метки Арсенал, Брайтон, Гендузи, Лено, Мопе, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 20.06.2020 21:00

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  1. gio 20.06.2020 21:58 # gio
    Помню как то в игре Челси Арсенал - Санчес пошел в опасный стык на Курта, Маур подмигнул Кейхиллу и тот через пару минут в прямом подкате чуть ноги не оторвал Санчесу - естественно извинялся что не специально, успокоил судью с самым невинным видом но Санчес намек понял

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  2. superperez101 20.06.2020 21:27 # superperez101
    Гендузи если так хотел отомстить надо было не языком чесать, а не после драки кулаками махать

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  3. kanoniru-poker 20.06.2020 21:22 # kanoniru-poker
    Надеюсь ты встретишь своего Шоукросса который скажет тебе что это был игровой момент

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  4. rap-woiska 20.06.2020 21:01 # rap-woiska
    норм поссал на гуннерков

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