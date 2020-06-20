Мопе извинился перед Лено и объяснил, чем взбесил Гендузи

Нападающий "Брайтона" Нил Мопе извинился перед голкипером "Арсенала" Берндом Лено и объяснил, чем он так взбесил Маттео Гендузи.

В субботу "Брайтон" одержал свою первую в этом календарном году победу в Премьер-Лиге, вырвав три очка против "Арсенала" в компенсированное время благодаря голу Мопе — 2:1.



Еще в первом тайме Мопе пошел в необязательный стык с Лено, и тот получил травму, однако Нил уверяет, что это был чисто игровой эпизод.



Также после финального свиста у Мопе случилась стычка с Гендузи, который схватил за горло своего соотечественника. На самом деле 23-летний француз просто ответил на брань Маттео.



"В перерыве я подошел к Микелю Артете, их главному тренеру, чтобы извиниться, потому что у меня совершенно не было намерений нанести травму их голкиперу".



"Я просто выпрыгнул, чтобы попробовать добраться до мяча, а когда приземлился, он просто подвернул свое колено. Так что я извинился перед их командой и ним самим".



"Я сам был тяжело травмирован, поэтому я знаю, каково это. У меня не было злого умысла".



"Никогда не знаешь, что будет, пока голкипер не заберет мяч. Я просто пошел за мячом, правда. Думаю, это было плечо в плечо, и когда он приземлился, то подвернул колено. Ты знаешь, что футбол — это контактный спорт".



"У меня никогда не было намерений нанести ему травму, поэтому мне очень жаль, и я желаю ему скорейшего восстановления".



"Однако некоторым игрокам "Арсенала" нужно научиться скромности, особенно одному из них. Я имею ввиду, что он говорил весь матч, но он говорил очень плохие вещи".



"Я не хочу повторять, что он говорил, потому что у меня возникли бы проблемы. Это было по-французски, потому что он француз".



"Поэтому, когда я забил, я лишь должен был сказать: "Эй, слушай, вот что бывает, когда ты слишком много болтаешь на поле", — цитирует Мопе Daily Mirror.