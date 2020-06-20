"Арсенал" согласовал покупку Мари, который не сыграет до ноября

"Арсенал" взял на себя обязательства на 14 миллионов фунтов по защитнику Пабло Мари, который рискует не сыграть до ноября.

Напомним, в минувшую среду против "Манчестер Сити" — всего лишь в своем третьем матче за "Арсенал" — Мари повредил связки левой лодыжки, проведя на поле "Этихад" 24 минуты.



Эта травма означает, что 26-летний испанец, арендованный в январе у "Фламенго", уже не сыграет в нынешнем сезоне. Доктора лондонского клуба ожидают, что защитник пропустит около четырех месяцев и вернется в конце осени.



Тем не менее, как утверждает Daily Mail, "канониры" все равно выкупят Пабло у бразильского клуба. На текущей неделе стороны согласовали последние детали сделки, которая теперь лишь нуждается в официальном подтверждении.