"Брайтон" шокировал "Арсенал"
"Арсенал" потерпел свое второе подряд поражение после возобновления сезона, пропустив решающий гол на исходе компенсированного времени матча против "Брайтона" — 2:1.
Выздоровевший нападающий Аарон Коннолли не смог выиграть конкуренцию у Нила Мопе, который расположился на острие атак "чаек". Хосе Искьердо не восстановился к субботе и в заявку не попал.
У "канониров" произошло пять перестановок в старте по сравнению с поражением 3:0 от "Манчестер Сити" среду. Свой шанс получили Роб Холдинг, Сеад Колашинац, Дани Себальос Николя Пепе и Александр Лакасетт, заменив Давида Луиса, Кирана Тирни, Гранита Джаку, Джо Уиллока и Эдди Нкетиа.
Матч начался с пары попыток пристреляться Пьер-Эмерика Обамеянга, а на восьмой минуте Букайо Сака зарядил с подступов к штрафной площади в перекладину.
"Брайтон" выдержал стартовый натиск соперника, и затем игра слегка успокоилась, но "Арсенал" по-прежнему смотрелся лучше.
Очередной стоящий момент возник на 31-й минуте, когда Сака, лучший ассистент "канониров" в этом сезоне, выполнил передачу с левого края в центр штрафной, где Лакасетт пробил головой — Мэтт Райан справился.
Концовка первого тайма была омрачена травмой Бернда Лено. В ворота гостей был вынужден встать Эмилиано Мартинес, которого почти сразу же проверил на бдительность дальним ударом Аарон Муй.
В начале второго тайма Обамеянг все-таки поразил ворота Райана, но гол не был засчитан — офсайд.
Несмотря на некоторое игровое преимущество "канониров", "чайки" не выглядели безнадежно и время от времени отвечали своими атаками.
И все-таки на 67-й минуте счет был открыт. Пепе нанес крученый удар, неберущийся для Райана, в дальний угол ворот с правого края штрафной площади — 0:1.
"Брайтону" нужно было отвечать, и "Брайтон" ответил. На 75-й минуте Льюис Данк заставил мяч оказаться в воротах после того, как Холдинг на самой линии остановил удар Мопе пяткой с близкого расстояния — 1:1. На сей раз система фиксации голов сработала четко!
Ничья явно не устраивала гостей, однако на победу они не наиграли в оставшееся время. Более того, на последней компенсированной минуте "Арсенал" взял и пропустил. Это Мопе убежал от Шкодрана Мустафи и с острого угла пробил Мартинеса — 2:1.
После возобновления сезона "Арсенал" набрал ноль очков из шести возможных, практически попрощавшись с мечтами о Лиге Чемпионов. А вот "Брайтон" одержал ценнейшую победу и сделал большой шаг к выживанию в Премьер-Лиге.
"Брайтон" — "Арсенал". Отчет о матче
20.06.2020 19:00
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Последние комментарии:
Лооооооол, педики всосали))))))
(ответить)
Надеюсь эти инвалиды попадут в автокатастрофу по дороге домой и выживут только Ауба с Пепе, остальных можно на органы китайцам или евреям отдать.
(ответить)
арсинал терпилы
(ответить)
Арсенал и не претендовал на 4ку до этого матча, шок
(ответить)
# kolbas liver matter
(ответить)
Штош, непонятные замены от Артеты, костоломы Брайтона. Сезон окончен, наигрывайте молодежь.
(ответить)
А ведь были наверное канониры, которые видели Арсенал после 30-ти туров с 46 очками, стучащимися в 4-ку. Типа навяжут борьбу Челси.
(ответить)
самое главное сейчас в футболе это менеджмент. у арсенала его просто нет. из-за этого нет грамотных покупок, нет дальних планов, нет нормального опытного тренера, банально нет денег.
тренер не может ни перестроить игру, ни воодушевить игроков.
он может только удивлять.
а руководство - это полная жопа
сравните с менеджментом членси или сити с колбасой
(ответить)
20.06.2020 18:32 #
acceptodessa
Пепе кончил на ебла хейтеров или просто обоссал???
Источник: http://fapl.ru/posts/79162/?c=1
(ответить)
Чаечку за испуг.
(ответить)
ебaть лохи аснальские,ору !
(ответить)
Арсенал: Купить Пепе и умереть.
Артете терпения и не пойти на хуй в следующем сезоне.
(ответить)
20.06.2020 19:06 #
bezviz
ждем потерю очков от волков)
Источник: http://fapl.ru/posts/79165/?c=1
Все что надо значит о Членси))
Шеффилд, Вулверхэмптон)) ору
(ответить)
Посоны, кто матч смотрел, опять Луиз виноват?
(ответить)
артета с козырей зашел, слили Брайтону, а хотели Сити удивить
(ответить)
Серёжи Спермоешкины
(ответить)
Орууууууууу
(ответить)
20.06.2020 18:40 #
mikkiynwa
20.06.2020 18:36 #
thegodfather
3 последних трансфера челси : ковачич, зиеш, вернер
3 последних трансфера зеропука: лонерган, адриан, минамино
все что нужно знать об уровне этих 2 клубов
Источник: http://fapl.ru/posts/79162/?c=1
Ливерпуль финал лч
Победа в ЛЧ
сейчас берет АПЛ.
Членси еле - еле берет 4 место
Все что надо знать об уровне этих клубов, эехехехе
ливерпуль финал лч....ахахха колбасный дол6оеб от бестрофейности даже финал 2 годичной давности, в котором просто обоссали обосрали обрыгали и вые6али лузерку как тухлятину какую-то считает за достижение, апхахаххпп))))))))
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Гунерасты лососнули ожидаемо .Борцуны за 4ку.
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Вы можете вспомнить хотя бы одного игрока с яйцами за всю историю гейсенала? Лично я, нет
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