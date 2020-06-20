"Брайтон" шокировал "Арсенал"

"Арсенал" потерпел свое второе подряд поражение после возобновления сезона, пропустив решающий гол на исходе компенсированного времени матча против "Брайтона" — 2:1.

Выздоровевший нападающий Аарон Коннолли не смог выиграть конкуренцию у Нила Мопе, который расположился на острие атак "чаек". Хосе Искьердо не восстановился к субботе и в заявку не попал.



У "канониров" произошло пять перестановок в старте по сравнению с поражением 3:0 от "Манчестер Сити" среду. Свой шанс получили Роб Холдинг, Сеад Колашинац, Дани Себальос Николя Пепе и Александр Лакасетт, заменив Давида Луиса, Кирана Тирни, Гранита Джаку, Джо Уиллока и Эдди Нкетиа.



Матч начался с пары попыток пристреляться Пьер-Эмерика Обамеянга, а на восьмой минуте Букайо Сака зарядил с подступов к штрафной площади в перекладину.



"Брайтон" выдержал стартовый натиск соперника, и затем игра слегка успокоилась, но "Арсенал" по-прежнему смотрелся лучше.



Очередной стоящий момент возник на 31-й минуте, когда Сака, лучший ассистент "канониров" в этом сезоне, выполнил передачу с левого края в центр штрафной, где Лакасетт пробил головой — Мэтт Райан справился.



Концовка первого тайма была омрачена травмой Бернда Лено. В ворота гостей был вынужден встать Эмилиано Мартинес, которого почти сразу же проверил на бдительность дальним ударом Аарон Муй.



В начале второго тайма Обамеянг все-таки поразил ворота Райана, но гол не был засчитан — офсайд.



Несмотря на некоторое игровое преимущество "канониров", "чайки" не выглядели безнадежно и время от времени отвечали своими атаками.



И все-таки на 67-й минуте счет был открыт. Пепе нанес крученый удар, неберущийся для Райана, в дальний угол ворот с правого края штрафной площади — 0:1.



"Брайтону" нужно было отвечать, и "Брайтон" ответил. На 75-й минуте Льюис Данк заставил мяч оказаться в воротах после того, как Холдинг на самой линии остановил удар Мопе пяткой с близкого расстояния — 1:1. На сей раз система фиксации голов сработала четко!



Ничья явно не устраивала гостей, однако на победу они не наиграли в оставшееся время. Более того, на последней компенсированной минуте "Арсенал" взял и пропустил. Это Мопе убежал от Шкодрана Мустафи и с острого угла пробил Мартинеса — 2:1.



После возобновления сезона "Арсенал" набрал ноль очков из шести возможных, практически попрощавшись с мечтами о Лиге Чемпионов. А вот "Брайтон" одержал ценнейшую победу и сделал большой шаг к выживанию в Премьер-Лиге.



"Брайтон" — "Арсенал". Отчет о матче