"Брайтон" шокировал "Арсенал"

Нил Мопе и Бернд Лено "Арсенал" потерпел свое второе подряд поражение после возобновления сезона, пропустив решающий гол на исходе компенсированного времени матча против "Брайтона" — 2:1.

Выздоровевший нападающий Аарон Коннолли не смог выиграть конкуренцию у Нила Мопе, который расположился на острие атак "чаек". Хосе Искьердо не восстановился к субботе и в заявку не попал.

У "канониров" произошло пять перестановок в старте по сравнению с поражением 3:0 от "Манчестер Сити" среду. Свой шанс получили Роб Холдинг, Сеад Колашинац, Дани Себальос Николя Пепе и Александр Лакасетт, заменив Давида Луиса, Кирана Тирни, Гранита Джаку, Джо Уиллока и Эдди Нкетиа.

Матч начался с пары попыток пристреляться Пьер-Эмерика Обамеянга, а на восьмой минуте Букайо Сака зарядил с подступов к штрафной площади в перекладину.

"Брайтон" выдержал стартовый натиск соперника, и затем игра слегка успокоилась, но "Арсенал" по-прежнему смотрелся лучше.

Очередной стоящий момент возник на 31-й минуте, когда Сака, лучший ассистент "канониров" в этом сезоне, выполнил передачу с левого края в центр штрафной, где Лакасетт пробил головой — Мэтт Райан справился.

Концовка первого тайма была омрачена травмой Бернда Лено. В ворота гостей был вынужден встать Эмилиано Мартинес, которого почти сразу же проверил на бдительность дальним ударом Аарон Муй.

В начале второго тайма Обамеянг все-таки поразил ворота Райана, но гол не был засчитан — офсайд.

Несмотря на некоторое игровое преимущество "канониров", "чайки" не выглядели безнадежно и время от времени отвечали своими атаками.

И все-таки на 67-й минуте счет был открыт. Пепе нанес крученый удар, неберущийся для Райана, в дальний угол ворот с правого края штрафной площади — 0:1.

"Брайтону" нужно было отвечать, и "Брайтон" ответил. На 75-й минуте Льюис Данк заставил мяч оказаться в воротах после того, как Холдинг на самой линии остановил удар Мопе пяткой с близкого расстояния — 1:1. На сей раз система фиксации голов сработала четко!

Ничья явно не устраивала гостей, однако на победу они не наиграли в оставшееся время. Более того, на последней компенсированной минуте "Арсенал" взял и пропустил. Это Мопе убежал от Шкодрана Мустафи и с острого угла пробил Мартинеса — 2:1.

После возобновления сезона "Арсенал" набрал ноль очков из шести возможных, практически попрощавшись с мечтами о Лиге Чемпионов. А вот "Брайтон" одержал ценнейшую победу и сделал большой шаг к выживанию в Премьер-Лиге.

"Брайтон" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Брайтон, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 20.06.2020 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1888

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsea88 20.06.2020 19:47 # chelsea88
    Лооооооол, педики всосали))))))

    (ответить)

  2. kanoniru-poker 20.06.2020 19:46 # kanoniru-poker
    Надеюсь эти инвалиды попадут в автокатастрофу по дороге домой и выживут только Ауба с Пепе, остальных можно на органы китайцам или евреям отдать.

    (ответить)

  3. wilegend 20.06.2020 19:37 # wilegend
    арсинал терпилы

    (ответить)

  4. mancunia-planet 20.06.2020 19:32 # mancunia-planet
    Арсенал и не претендовал на 4ку до этого матча, шок

    (ответить)

  5. thegodfather 20.06.2020 19:27 # thegodfather
    # kolbas liver matter

    (ответить)

  6. mixmaster 20.06.2020 19:27 # mixmaster
    Штош, непонятные замены от Артеты, костоломы Брайтона. Сезон окончен, наигрывайте молодежь.

    (ответить)

  7. sausage 20.06.2020 19:23 # sausage
    А ведь были наверное канониры, которые видели Арсенал после 30-ти туров с 46 очками, стучащимися в 4-ку. Типа навяжут борьбу Челси.

    (ответить)

  8. superperez101 20.06.2020 19:19 # superperez101
    самое главное сейчас в футболе это менеджмент. у арсенала его просто нет. из-за этого нет грамотных покупок, нет дальних планов, нет нормального опытного тренера, банально нет денег.
    тренер не может ни перестроить игру, ни воодушевить игроков.
    он может только удивлять.
    а руководство - это полная жопа
    сравните с менеджментом членси или сити с колбасой

    (ответить)

  9. muaxaxaxa 20.06.2020 19:19 # muaxaxaxa
    20.06.2020 18:32 #
    acceptodessa

    Пепе кончил на ебла хейтеров или просто обоссал???

    Источник: http://fapl.ru/posts/79162/?c=1

    (ответить)

  10. chebrec 20.06.2020 19:18 # chebrec
    Чаечку за испуг.

    (ответить)

  11. rap-woiska 20.06.2020 19:16 # rap-woiska
    ебaть лохи аснальские,ору !

    (ответить)

  12. sausage 20.06.2020 19:15 # sausage
    Арсенал: Купить Пепе и умереть.
    Артете терпения и не пойти на хуй в следующем сезоне.

    (ответить)

  13. mikkiynwa 20.06.2020 19:15 # mikkiynwa
    20.06.2020 19:06 #
    bezviz

    ждем потерю очков от волков)

    Источник: http://fapl.ru/posts/79165/?c=1



    Все что надо значит о Членси))


    Шеффилд, Вулверхэмптон)) ору

    (ответить)

  14. m-ballack 20.06.2020 19:13 # m-ballack
    Посоны, кто матч смотрел, опять Луиз виноват?

    (ответить)

  15. superperez101 20.06.2020 19:12 # superperez101
    артета с козырей зашел, слили Брайтону, а хотели Сити удивить

    (ответить)

  16. kukuruzzo 20.06.2020 19:11 # kukuruzzo
    Серёжи Спермоешкины

    (ответить)

  17. jirrort 20.06.2020 19:10 # jirrort
    Орууууууууу

    (ответить)

  18. bezviz 20.06.2020 19:10 # bezviz
    20.06.2020 18:40 #
    mikkiynwa

    20.06.2020 18:36 #
    thegodfather

    3 последних трансфера челси : ковачич, зиеш, вернер
    3 последних трансфера зеропука: лонерган, адриан, минамино


    все что нужно знать об уровне этих 2 клубов

    Источник: http://fapl.ru/posts/79162/?c=1



    Ливерпуль финал лч
    Победа в ЛЧ
    сейчас берет АПЛ.

    Членси еле - еле берет 4 место

    Все что надо знать об уровне этих клубов, эехехехе

    ливерпуль финал лч....ахахха колбасный дол6оеб от бестрофейности даже финал 2 годичной давности, в котором просто обоссали обосрали обрыгали и вые6али лузерку как тухлятину какую-то считает за достижение, апхахаххпп))))))))

    (ответить)

  19. merphi 20.06.2020 19:10 # merphi
    Гунерасты лососнули ожидаемо .Борцуны за 4ку.

    (ответить)

  20. division 20.06.2020 19:09 # division
    Вы можете вспомнить хотя бы одного игрока с яйцами за всю историю гейсенала? Лично я, нет

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: