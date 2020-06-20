Приход Вернера мотивирует Жиру

Нападающий "Челси" Оливье Жиру заявил, что его не страшит конкуренция с Тимо Вернером.

На текущей неделе "синие" подтвердили приобретение Вернера у "РБ Лейпциг". Тимо присоединится к команде Фрэнка Лэмпарда уже в июле, но сыграть сможет только в следующем сезоне.



В следующем сезоне, помимо Вернера, 33-летнему Жиру также придется конкурировать с Тэмми Абрахэмом, однако Оливье верит в себя.



"Он (Вернер) будет очень хорошим приобретением и обеспечит мотивацией других нападающих в команде. Я проявил себя игроком, который хорошо выходит на замену, но я хочу еще больше усложнить выбор главного тренера".



"Паника — это не мое. Время не на моей стороне, мне почти 34, но мой организм позволяет мне отыграть еще несколько лет на высшем уровне", — сообщил Жиру The Guardian.