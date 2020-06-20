Шварцер: "Де Хеа совершает слишком много ошибок для голкипера топ-уровня"

Экс-голкпер "Мидлсбро", "Фулхэма", "Челси" и "Лестера" Марк Шварцер раскритиковал первого номера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа после матча против "Тоттенхэма".

Всегда славясь своей игрой на линии ворот, накануне вечером Де Хеа не смог предотвратить гол вингера "шпор" Стивена Бергвейна, хотя до мяча добрался, а удар наносился в ближний угол.



Шварцер обеспокоен тем, что это далеко не первая ошибка для 29-летнего испанца с начала прошлого сезона. Марк ставит вопрос, не пора ли "Юнайтед" сменить первого номера.



"За последние 18 месяцев Давид Де Хеа совершил значительное количество ошибок, а это не то, что ты ожидаешь от голкипера на таком уровне".



"Для голкипера мирового уровня количество ошибок, приведших к пропущенному голу, не должно превышать одну-две за сезон, а он этот лимит определенно превысил".



"В такой ситуации ты невольно вспоминаешь про Дина Хендерсона, который так хорошо выступает за "Шеффилд Юнайтед" и который дал понять, что не будет мириться с ролью запасного".



"Достаточно ли Хендерсон хорош, чтобы стать первым номером "Юнайтед"? У него есть потенциал для этого", — сообщил Шварцер BBC Radio 5 Live.