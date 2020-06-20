"Лестер" и "Уотфорд" обменялись роскошными голами в концовке

Джеймс Мэддисон "Лестер" возобновил сезон с ничейного матча в гостях у "Уотфорда" — 1:1.

В первом тайме "лисы" лишь могли похвастать преимуществом по владению мячом, но после перерыва стали постепенно прижимать своего соперника.

На 75-й минуте только штанга уберегла "шершней" от верного гола после удара Марка Олбрайтона.

В конце концов натиск "Лестера" принес свои плоды. На 90-й минуте Бен Чилуэлл получил мяч на левом краю штрафной и нанес потрясающий удар в дальнюю "девятку" — 1:0.

Однако удержать победу гостям не удалось, потому что уже в компенсированное время Крейг Доусон пробил ножницами с линии вратарской после розыгрыша углового и удачного отскока от партнера — 1:1.

Обменявшись голами в концовке матча, команды сделали по небольшому шажку к своим целям. "Лестер" стал чуть ближе к Лиге Чемпионов, "Уотфорд" — к выживанию.

"Уотфорд" — "Лестер". Отчет о матче


Метки Лестер, обзор матча, Премьер-Лига, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 20.06.2020 16:30

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Последние комментарии:




  1. iceteam 20.06.2020 17:18 # iceteam
    хосе mоур, голос!

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  2. cfclondon 20.06.2020 17:16 # cfclondon
    Чилуэлл четко забил, ничего не скажешь.
    Завтра обязательно надо побеждать и бороться за третье место!

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  3. gerrard08 20.06.2020 17:14 # gerrard08
    Вот же бомбит сук, гг уже второй матч после возобновления играют а наши даже не через сутки еще

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  4. bezviz 20.06.2020 17:13 # bezviz
    ххахах колбаса весь перерыв кукарекала про возобновление сезона в надежде что Челси вылетет, спустя нескольких игр их мечты обосрались и они теперь ни слова не говорят о Челси ахахаха ору 6лять, лохи е6аные)

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  5. ask 20.06.2020 17:07 # ask
    чилуэла опять возили по поляне. Донный игруля

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  6. xoce-moyp 20.06.2020 17:00 # xoce-moyp
    Lolбоёпы из педрофан-движа Вротъебалси кукарекают про колбасу, которая уже второй год у них за щекой. Видимо не готовы с ней расставаться.

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  7. xzet 20.06.2020 16:58 # xzet
    жесть пенсы конченые

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  8. cristean2 20.06.2020 16:52 # cristean2
    Чилвелл топ, берем за 40 лямов

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  9. thegodfather 20.06.2020 16:43 # thegodfather
    Фрэнк Лэмпард: «Я читал разные слухи о Н'Голо и его будущем в клубе. Но, как я уже неоднократно говорил, Н'Голо - один из лучших полузащитников в мире. Я ценю возможность работать с ним. Н'Голо очень важен для нас как регулярный игрок основы сейчас и в будущем», - сообщает Guardian


    да что же поделать, опять колбасня обоссана (

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  10. kos9k 20.06.2020 16:38 # kos9k
    >чилуэл пидарас, пидарасина, пидарасище!!!
    >чилуэл купил себе билет в челси

    своеобразная трансферная политика

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  11. sausage 20.06.2020 16:38 # sausage
    Дайте кто-нибудь Артуру успокоительного или отвлеките чем-нибудь. А то ему везде колбаса мерещится.

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  12. brown-ale 20.06.2020 16:37 # brown-ale
    Чилвелл решил подлянку сделать своему новому клубу.

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  13. bezviz 20.06.2020 16:36 # bezviz
    колбасодаунам опять по губам потерли залупкой)

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  14. thegodfather 20.06.2020 16:36 # thegodfather
    а обоссана колбаса, ахахаха

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  15. ganinilyha 20.06.2020 16:34 # ganinilyha
    Лигаевропейская ничейка

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  16. januzaj00 20.06.2020 16:33 # januzaj00
    Щолсбери ликует

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  17. sausage 20.06.2020 16:33 # sausage
    Так себе футбол, а голы по красоте конечно оформили.

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  18. abse 20.06.2020 16:31 # abse
    Счёт по игре

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