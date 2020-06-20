"Лестер" и "Уотфорд" обменялись роскошными голами в концовке
"Лестер" возобновил сезон с ничейного матча в гостях у "Уотфорда" — 1:1.
В первом тайме "лисы" лишь могли похвастать преимуществом по владению мячом, но после перерыва стали постепенно прижимать своего соперника.
На 75-й минуте только штанга уберегла "шершней" от верного гола после удара Марка Олбрайтона.
В конце концов натиск "Лестера" принес свои плоды. На 90-й минуте Бен Чилуэлл получил мяч на левом краю штрафной и нанес потрясающий удар в дальнюю "девятку" — 1:0.
Однако удержать победу гостям не удалось, потому что уже в компенсированное время Крейг Доусон пробил ножницами с линии вратарской после розыгрыша углового и удачного отскока от партнера — 1:1.
Обменявшись голами в концовке матча, команды сделали по небольшому шажку к своим целям. "Лестер" стал чуть ближе к Лиге Чемпионов, "Уотфорд" — к выживанию.
"Уотфорд" — "Лестер". Отчет о матче
20.06.2020 16:30
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Последние комментарии:
хосе mоур, голос!
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Чилуэлл четко забил, ничего не скажешь.
Завтра обязательно надо побеждать и бороться за третье место!
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Вот же бомбит сук, гг уже второй матч после возобновления играют а наши даже не через сутки еще
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ххахах колбаса весь перерыв кукарекала про возобновление сезона в надежде что Челси вылетет, спустя нескольких игр их мечты обосрались и они теперь ни слова не говорят о Челси ахахаха ору 6лять, лохи е6аные)
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чилуэла опять возили по поляне. Донный игруля
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Lolбоёпы из педрофан-движа Вротъебалси кукарекают про колбасу, которая уже второй год у них за щекой. Видимо не готовы с ней расставаться.
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жесть пенсы конченые
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Чилвелл топ, берем за 40 лямов
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Фрэнк Лэмпард: «Я читал разные слухи о Н'Голо и его будущем в клубе. Но, как я уже неоднократно говорил, Н'Голо - один из лучших полузащитников в мире. Я ценю возможность работать с ним. Н'Голо очень важен для нас как регулярный игрок основы сейчас и в будущем», - сообщает Guardian
да что же поделать, опять колбасня обоссана (
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>чилуэл пидарас, пидарасина, пидарасище!!!
>чилуэл купил себе билет в челси
своеобразная трансферная политика
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Дайте кто-нибудь Артуру успокоительного или отвлеките чем-нибудь. А то ему везде колбаса мерещится.
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Чилвелл решил подлянку сделать своему новому клубу.
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колбасодаунам опять по губам потерли залупкой)
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а обоссана колбаса, ахахаха
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Лигаевропейская ничейка
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Щолсбери ликует
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Так себе футбол, а голы по красоте конечно оформили.
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Счёт по игре
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