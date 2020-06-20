"Лестер" и "Уотфорд" обменялись роскошными голами в концовке

"Лестер" возобновил сезон с ничейного матча в гостях у "Уотфорда" — 1:1.

В первом тайме "лисы" лишь могли похвастать преимуществом по владению мячом, но после перерыва стали постепенно прижимать своего соперника.



На 75-й минуте только штанга уберегла "шершней" от верного гола после удара Марка Олбрайтона.



В конце концов натиск "Лестера" принес свои плоды. На 90-й минуте Бен Чилуэлл получил мяч на левом краю штрафной и нанес потрясающий удар в дальнюю "девятку" — 1:0.



Однако удержать победу гостям не удалось, потому что уже в компенсированное время Крейг Доусон пробил ножницами с линии вратарской после розыгрыша углового и удачного отскока от партнера — 1:1.



Обменявшись голами в концовке матча, команды сделали по небольшому шажку к своим целям. "Лестер" стал чуть ближе к Лиге Чемпионов, "Уотфорд" — к выживанию.



"Уотфорд" — "Лестер". Отчет о матче