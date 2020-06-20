Ходжсон ожидает предложений по Захе

Уилфрид Заха Наставник "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон заявил, что ожидает интереса к вингеру Уилфриду Захе в летнее трансферное окно.

Прошлым летом Заха отчаянно рвался в "Арсенал", однако "канониры" предпочли потратиться на Николя Пепе. Лишь недавно Уилфрид рассказывал, что не утратил амбиций выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи.

Ходжсон думает, что экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, не станет помехой для больших клубов, желающих заполучить игрока сборной Кот-д'Ивуара.

"Мы пока не знаем, какие деньги потекут на рынок в ближайшее окно".

"Думаю, было бы очень глупо расслабиться и начать думать, что мы не получим предложений по Уилфу Захе и что им не будут интересоваться. Этому не бывать, потому что он такой хороший игрок".

"Он обладает мастерством, чтобы играть на любом уровне, везде в мире, поэтому кто знает? Было бы хорошо, если никто не сделает больших предложений насчет него, и мы легко его сохраним".

"Но я бы определенно не рассчитывал на это, потому что, работай я в другом клубе, я бы искал игроков его мастерства", — цитирует Ходжсона Daily Mail.


Метки Заха, Кристал Пэлас

Автор mihajlo   

Дата 20.06.2020 16:00

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  1. nehta 20.06.2020 16:14 # nehta
    Привлечь Ходжсона к ответственности за скрытую рекламу!

    (ответить)

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