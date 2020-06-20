Ходжсон ожидает предложений по Захе

Наставник "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон заявил, что ожидает интереса к вингеру Уилфриду Захе в летнее трансферное окно.

Прошлым летом Заха отчаянно рвался в "Арсенал", однако "канониры" предпочли потратиться на Николя Пепе. Лишь недавно Уилфрид рассказывал, что не утратил амбиций выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи.



Ходжсон думает, что экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, не станет помехой для больших клубов, желающих заполучить игрока сборной Кот-д'Ивуара.



"Мы пока не знаем, какие деньги потекут на рынок в ближайшее окно".



"Думаю, было бы очень глупо расслабиться и начать думать, что мы не получим предложений по Уилфу Захе и что им не будут интересоваться. Этому не бывать, потому что он такой хороший игрок".



"Он обладает мастерством, чтобы играть на любом уровне, везде в мире, поэтому кто знает? Было бы хорошо, если никто не сделает больших предложений насчет него, и мы легко его сохраним".



"Но я бы определенно не рассчитывал на это, потому что, работай я в другом клубе, я бы искал игроков его мастерства", — цитирует Ходжсона Daily Mail.