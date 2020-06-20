Лэмпард: "Важнее всего, чтобы Хадсон-Одои извлек урок"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что вингер Каллум Хадсон-Одои должен извлечь урок из истории, которая едва не обернулась для него тюремным сроком за изнасилование.

Напомним, в прошлом месяце Хадсон-Одои был арестован по подозрению в изнасиловании девушки, с которой он познакомился онлайн и которую пригласил себе домой.



В конце концов полицейское расследование завершилось без выдвижения обвинений. 19-летний англичанин отделался испугом, но должен осознать, как легко разрушить свою карьеру, считает Лэмпард.



"Я очень рад, что с точки зрения закона все было улажено. Это беспокоило меня больше всего, так что это позитивный момент для нас".



"Я очень симпатизирую идее, что мы не ангелы или святые, мы совершаем ошибки. Особенно в молодом возрасте".



"Я никогда не буду чересчур строгим, за исключением тех разговоров, которые мы с Каллумом провели с глазу на глаз".



"Сейчас для Каллума важнее всего извлечь урок из случившегося", — цитирует Лэмпарда Daily Mirror.