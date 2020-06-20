Клопп: "Теперь Минамино на 100 процентов выглядит иначе"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, как изменился вингер Такуми Минамино за время коронавирусной паузы.

Перебравшись к "красным" из "РБ Лейпциг" в январе за 7 миллионов фунтов, Минамино не успел толком проявить себя до остановки сезона в марте.



Клопп чувствует, что сейчас 25-летний японец гораздо лучше адаптировался и может быть полезным в концовке сезона.



"Когда приходят новые игроки, в первые два-три месяца мы не судим их, но я знаю, как это бывает у широкой аудитории".



"Таки на 100 процентов выглядит иначе, нежели в момент, когда он пытался понравиться каждому и говорить на незнакомом языке".



"Теперь он гораздо лучше освоился", — цитирует Минамино Daily Mirror.