Клопп: "Теперь Минамино на 100 процентов выглядит иначе"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, как изменился вингер Такуми Минамино за время коронавирусной паузы.
Перебравшись к "красным" из "РБ Лейпциг" в январе за 7 миллионов фунтов, Минамино не успел толком проявить себя до остановки сезона в марте.
Клопп чувствует, что сейчас 25-летний японец гораздо лучше адаптировался и может быть полезным в концовке сезона.
"Когда приходят новые игроки, в первые два-три месяца мы не судим их, но я знаю, как это бывает у широкой аудитории".
"Таки на 100 процентов выглядит иначе, нежели в момент, когда он пытался понравиться каждому и говорить на незнакомом языке".
"Теперь он гораздо лучше освоился", — цитирует Минамино Daily Mirror.
20.06.2020 13:00
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