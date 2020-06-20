Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард дал понять, что не помышляет о продаже полузащитника Нголо Канте.

На днях в прессе появились слухи, что "Челси" может продать Канте, чтобы пополнить свой трансферный бюджет для приобретения Бена Чилуэлла из "Лестера" и Кая Хаверца из "Байера".



Однако Лэмпард рассчитывает на Канте и надеется, что коронавирусная пауза поможет 29-летнему французу прервать свою черную полосу.



"Я видел кое-какие разговоры и истории насчет Нголо и его будущего в клубе. Я высказывался много раз насчет Нголо, он один из лучших полузащитников в мире. Я был бы счастлив поиграть вместе с ним".



"Он того рода игрок, у которого него есть все. Прийти в "Челси", получить возможность тренировать клуб и обладать Нголо Канте — это нечто, что я очень хотел и очень ценю. К сожалению, этот сезон складывается тяжело для Нголо из-за травм".



"Славно видеть его чуть посвежевшим. Один из немногих плюсов в остановке сезона заключается в том что игроки стали здоровее и свежее. Нголо так важен для движения нашей команды вперед. Нам нужно, чтобы он был доступен для нас постоянно, и я надеюсь, теперь это у нас будет", — цитирует Лэмпарда Goal.