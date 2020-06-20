Сульшер: "Погба жаждет наверстать упущенное"

Поль Погба Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер похвалил полузащитника Поля Погба после матча против "Тоттенхэма".

Накануне вечером Погба вышел на футбольное поле впервые с 26 декабря. Появившись на замену во втором тайме, Поль заработал пенальти, который позволил "Юнайтед" уехать из Лондона с набранным очком — 1:1.

Погба сыграл только 34 минуты, но при этом 17 из 18 своих передач сделал точно, совершил четыре отбора и два блока. Сульшер рад, что снова может рассчитывать на такого игрока.

"Поль Погба — великолепный игрок, и он, наконец, снова в строю. Было замечательно наблюдать его мастерство и увидеть, как он заработал для нас пенальти".

"Это ужасный сезон для него в плане травм, и он отчаянно жаждет наверстать упущенное. Поль всегда хотел играть. Он любит футбол".

"Замечательно, что он снова с нами. Он очень увлеченный и страстный парень на поле и за его пределами. Каждый может видеть его мастерство".

"Полю всегда есть, что доказывать. И себе, и нам. Он многого ожидает от себя и хочет быть лучшим. Он упорно тренируется и любит футбол", — цитирует Сульшера BBC.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 20.06.2020 11:00

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