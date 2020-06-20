Лэмпард предупредил Абрахэма насчет конкуренции с Вернером

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард посоветовал молодому нападающему Тэмми Абрахэму привыкать к конкуренции, учитывая скорый приезд Тимо Вернера из "РБ Лейпциг".

Трансферный запрет и невозможность совершать приобретения заставили Лэмпарда смело довериться молодежи в этом сезоне. В столь благоприятных условиях 22-летний Абрахэм по-настоящему расцвел, наколотив 15 голов.



Однако Лэмпард предупреждает, что этот сезон, скорее, является исключением. Высокая конкуренция на позициях была неотъемлемой частью "Челси" в период выступлений самого Фрэнка за клуб.



"Я разговаривал с Тэмми о самой идеи конкуренции. Я не чувствую необходимым согласовывать с каждым игроком возможный приход конкурента на его позицию в клубе вроде "Челси", потому что конкуренция здесь была всегда".



"В этом клубе была конкуренция в самые успешные годы в эру Романа Абрамовича. Тэмми проводит очень хороший сезон за нас, и он должен поддерживать и улучшать свой уровень, потому что в "Челси" высокие требования".



"Я рад, что у меня есть выбор в нападении, и конкуренция нам необходима. Так что я доволен", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.