Лэмпард предупредил Абрахэма насчет конкуренции с Вернером
Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард посоветовал молодому нападающему Тэмми Абрахэму привыкать к конкуренции, учитывая скорый приезд Тимо Вернера из "РБ Лейпциг".
Трансферный запрет и невозможность совершать приобретения заставили Лэмпарда смело довериться молодежи в этом сезоне. В столь благоприятных условиях 22-летний Абрахэм по-настоящему расцвел, наколотив 15 голов.
Однако Лэмпард предупреждает, что этот сезон, скорее, является исключением. Высокая конкуренция на позициях была неотъемлемой частью "Челси" в период выступлений самого Фрэнка за клуб.
"Я разговаривал с Тэмми о самой идеи конкуренции. Я не чувствую необходимым согласовывать с каждым игроком возможный приход конкурента на его позицию в клубе вроде "Челси", потому что конкуренция здесь была всегда".
"В этом клубе была конкуренция в самые успешные годы в эру Романа Абрамовича. Тэмми проводит очень хороший сезон за нас, и он должен поддерживать и улучшать свой уровень, потому что в "Челси" высокие требования".
"Я рад, что у меня есть выбор в нападении, и конкуренция нам необходима. Так что я доволен", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.
20.06.2020 10:00
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Последние комментарии:
Раньше подобный разговоров вообще не велось, это было обыденностью. Сейчас команды строят на основе 11 стартовых игроков и сильно от них отстающих молодых или возрастных мало толковых персонажей.
Любая команда которая владеет 2-мя игроками на одну позицию автоматически попадает в топ-3 и борется за медали. Часто берёт внутренний кубок и успешно выступает в Европе. Это обычный залог успеха. А то что там Абрахама ждёт, он и сам должен понимать без тренера.
А во-вторых, Вернера не обязательно ставить на позицию выделенного наконечника. Я его вижу на позиции в тройке полузащитников под нападающим, что даст ему свободы и меньше не нужного давления.
Уже сейчас есть с чем работать
__________Абрахам(Жиру)_________
Пулишич_Вернер(Маунт)_Зиеш(Хадсон)
а самое главное что им всем немного за 20, за исключением Жиру. Можно и нужно работать, наигрывать и вырастить. Немного Пулишич притормозил, но я жду многого от него в новом сезоне.
Обсуждать игроков другого клуба которых связывают с Челси пока нет смысла.
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Лэмпард будет успешен в Челси
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Ну здесь понятно что у Лемпса будет две модели игры подстраиваясь под соперника где больше верховые дуэли а где быстрые атаки с Вернером. И это Голубые и Колбаса. Они владеют много мячом и Вернер должен будет карать таких как ЛАПОРТАВ И ВАНДАИКОВ :)
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Абрахем черный, вернер белый.
Какая наxyй конкуренция?
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