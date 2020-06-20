Рой Кин раскритиковал Де Хеа и Магуайра

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал голкипера Давида Де Хеа и защитника Харри Магуайра за игру против "Тоттенхэма".

Возмущение Кина вызвано тем голом, который "красные дьяволы" пропустили от "шпор" в первом тайме ничейного матча Премьер-Лиги (1:1).



Завладев мячом в глубине поля, Стивен Бергвейн спокойно прошел мимо Магуайра, а затем нанес удар, с которым Де Хеа не смог справиться. Кин даже предложил не забирать этих двух игроков назад в Манчестер.



"Я шокирован этим голом. Я смотрю футбол уже много лет, но позволить забить такого рода гол? Я в ярости".



"Я не могу поверить, что Люк Шоу играет головой и затем бежит вперед. Я ошеломлен Магуайром, ошеломлен тем, что игрок сборной может сделать такую вещь. А от этого голкипера мне тошно".



"Я давно не видел такого переоцененного голкипера, как Де Хеа. У "Тоттенхэма" есть кое-какое мастерство, а тот его сейв (после удара головой Сон Хен Мина) совершил бы и я. Это не великий сейв — удар был по центру, и он был обязан его отразить".



"Магуайр и Де Хеа — я бы не пустил этих игроков в автобус после матча, пусть добираются на такси", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.