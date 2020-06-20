Сака близок к новому контракту с "Арсеналом"

Юный вингер "Арсенала" Букайо Сака близок к подписанию нового контракта со своим клубом.

Сейчас у Букайо остается всего 12 месяцев по действующему трудовому договору, что, казалось бы, может подтолкнуть "канониров" к продаже своего воспитанника и лучшего ассистента в этом сезоне.



Ранее пресса даже сообщала об интересе к Сака со стороны "Ливерпуля", однако The Athletic утверждает, что 18-летний англичанин собирается связать свое будущее с "Арсеналом".



"Арсенал" достаточно давно начал переговоры с Сака о новой сделке и приблизился к компромиссу еще до остановки сезона в марте из-за пандемии коронавируса.



Сейчас футбольный сезон возобновился, и стороны надеются вскоре согласовать последние детали сделки. Сам Сака, сыгравший 30 матчей в этом сезоне, счастлив в команде Микеля Артеты и не помышляет об уходе, вопреки слухам.