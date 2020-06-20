Моуриньо недоволен VAR

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что расстроен работой системы VAR в матче против "Манчестер Юнайтед".

Открыв счет усилиями Стивена Бергвейна в первом тайме, "шпоры" принялись играть на удержание, однако за 10 минут до конца Эрик Дайер сфолил в своей штрафной на Поле Погба и позволил Бруну Фернандешу реализовать пенальти — 1:1. С назначением 11-метрового здесь Жозе несогласен.



В самой концовке "Юнайтед" едва не получил пенальти, однако VAR отменила первоначальное решение рефери Джонатана Мосса. По мнению Моуриньо, здесь следовало показать желтую карточку Фернандешу за симуляцию.



"В первом случае рефери принял свое решение. Я согласен с тем, что рефери приходится сложно, но когда есть VAR, это другое дело. Рефери могут совершать ошибки, но я не думаю, что VAR должна оставлять их".



"Второй пенальти — это нечто невероятное. Там был фол на Серже Орье чуть ранее, до ситуации в штрафной. Думаю, когда VAR определяет симуляцию, игрок должен понести наказание и получить желтую карточку".



"Так что я очень расстроен этими двумя решениями, но что поделать", — цитирует Моуриньо The Guardian.