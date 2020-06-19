Клоппу не понравился вопрос насчет Вернера
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп впервые высказался после проигранной битвы за нападающего Тимо Вернера.
На протяжении этого сезона не утихали слухи, сватающие Вернера в "Ливерпуль". "Красные" считались главным претендентом на Тимо, который и сам подогревал спекуляции, нахваливая лидеров Премьер-Лиги и называя Клоппа лучшим тренером в мире.
Однако в итоге бомбардир "РБ Лейпциг" достался "Челси", и Клопп с нотками раздражения в голосе поспешил закрыть эту тему.
"Что я думаю по поводу неудачных попыток "Ливерпуля" заполучить Вернера? Это забавно, потому что мы никогда не говорим о своих потенциальных трансферах. И теперь я должен говорить о трансфере "Челси"? Забавно. Почему я должен это делать?"
"Мне абсолютно нечего сказать по этому поводу. Тимо Вернер — очень хороший футболист, и в следующем сезоне он будет выступать за "Челси". Вот и все", — цитирует Клоппа Daily Mail.
19.06.2020 23:00
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Последние комментарии:
Что я думаю по поводу неудачных попыток "Ливерпуля" заполучить Вернера?
(c)
не нужен был...
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Сгорел портовик
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Какие фонаты такой и тренеришка
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И теперь я должен говорить о трансфере "Челси"?
никто не хочет связываться с говнецом
поэтому понимаю Клоппа и его реакцию на прое6алси
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погорел Блох
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