Клоппу не понравился вопрос насчет Вернера

Тимо Вернер Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп впервые высказался после проигранной битвы за нападающего Тимо Вернера.

На протяжении этого сезона не утихали слухи, сватающие Вернера в "Ливерпуль". "Красные" считались главным претендентом на Тимо, который и сам подогревал спекуляции, нахваливая лидеров Премьер-Лиги и называя Клоппа лучшим тренером в мире.

Однако в итоге бомбардир "РБ Лейпциг" достался "Челси", и Клопп с нотками раздражения в голосе поспешил закрыть эту тему.

"Что я думаю по поводу неудачных попыток "Ливерпуля" заполучить Вернера? Это забавно, потому что мы никогда не говорим о своих потенциальных трансферах. И теперь я должен говорить о трансфере "Челси"? Забавно. Почему я должен это делать?"

"Мне абсолютно нечего сказать по этому поводу. Тимо Вернер — очень хороший футболист, и в следующем сезоне он будет выступать за "Челси". Вот и все", — цитирует Клоппа Daily Mail.


Метки Вернер, Клопп, Ливерпуль, РБ Лейпциг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.06.2020 23:00

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  1. yamateh 19.06.2020 23:31 # yamateh
    Что я думаю по поводу неудачных попыток "Ливерпуля" заполучить Вернера?
    (c)
    не нужен был...

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  2. ganinilyha 19.06.2020 23:30 # ganinilyha
    Сгорел портовик

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  3. drogba11cool 19.06.2020 23:19 # drogba11cool
    Какие фонаты такой и тренеришка

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  4. kos9k 19.06.2020 23:13 # kos9k
    И теперь я должен говорить о трансфере "Челси"?

    никто не хочет связываться с говнецом
    поэтому понимаю Клоппа и его реакцию на прое6алси

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  5. gio 19.06.2020 23:04 # gio
    погорел Блох

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