Илкай Гюндоган хочет в Турцию

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган заявил о своем желании уехать играть в Турцию.

В свое время Гюндоган стал первым приобретением Хосепа Гвардиолы в качестве главного тренера "Сити", а в августе прошлого года заключил с "горожанами" новый контракт до 2023 года.



Прямо сейчас Гюндоган счастлив в "Сити", однако 29-летнего игрока сборной Германии очень тянет на историческую родину.



"Конечно, я слежу за турецкой лигой. Не за каждым матчем, но я регулярно смотрю ту или иную игру. Там определенно есть к команда, которой я симпатизирую, но было бы некорректно назвать ее сейчас".



"Я могу приехать в турецкую лигу в течение четырех-пяти лет как игрок. Я был бы счастлив сделать это. Однако я также представляю себя там тренером".



"В данный момент я счастлив здесь. Но вещи могут быстро измениться в футболе. Я бы сказал "да" Турции", — цитирует Гюндогана Manchester Evening News.