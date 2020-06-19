Анчелотти требует от "Эвертона" сыграть идеально против "Ливерпуля"

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти заявил, что его команда должна играть идеально, чтобы иметь шансы на успех против "Ливерпуля" в воскресенье.

В ближайшее воскресенье на "Гудисон Парк" "Ливерпуль" будет предельно мотивирован, ведь это возможность для "красных" сделать свой предпоследний шаг к долгожданному чемпионству в Премьер-Лиге.



Ранее в сезоне "ириски" были биты на "Энфилде" со счетом 5:2, поэтому Анчелотти готовится к очередному мерсисайдскому дерби со всей серьезностью.



"Я знаю, как болельщики "Эвертона" смотрят на эту игру и что они хотят увидеть от моей команды. Мы очень хорошо понимаем, что нам нужно сделать. Мы должны провести идеальный матч, проявить характер и готовность жертвовать".



"Определенно, чтобы победить "Ливерпуль", ты должен выложиться больше, чем на 100 процентов. Мы должны рассматривать этот матч как отличную возможность. Конечно, это будет сложно, потому что "Ливерпуль" — одна из лучших команд в мире, но мы должны постараться", — цитирует Анчелотти Sky Sports.