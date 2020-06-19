Сульшер: "Погба готов доказать, что он один из лучших полузащитников в мире"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Ол Гуннар Сульшер заявил, что Поль Погба готов подтвердить свою репутацию одного из лучших полузащитников в мире.

Из-за проблем с лодыжкой и стопой Погба почти не играл в этом сезоне, последний раз выходя на поле еще 26 декабря. После прихода в "Юнайтед" Бруну Фернандеша в январе и вовсе могло сложиться впечатление, что теперь Поль — лишний в команде.



Однако Сульшер не списывает Погба со счетов и верит, что в остатке сезона чемпион Мира в составе сборной Франции проявит свое мастерство и лидерские качества.



"Это сложный сезон для Поля, учитывая обилие травм, но я вижу его настрой и его концентрацию сейчас, когда он снова здоров и тренируется. Он готов снова играть и доказать, кем он является".



"Поль никогда не терял свое мастерство. Он один из лучших полузащитников в мире, поэтому я надеюсь, мы сможем это использовать как можно быстрее".



"Мы ожидаем, что он будет постепенно улучшать свою форму, получая все больше и больше игровых минут".



"В следующие несколько месяцев он постепенно выйдет на пик формы. Он чемпиона Мира, и его лидерские качества нам тоже нужны на поле", — цитирует Сульшера ESPN.