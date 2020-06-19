"Арсенал" хочет продать Озила, но тот не собирается уходить

"Арсенал" хочет продать Месута Озила этим летом по финансовым соображениям, однако у полузащитника другие планы.

Озил снова стал основным игроком команды после прихода Микеля Артеты на тренерский мостик "канониров", однако во время коронавирусной паузы ситуация изменилась.



"Арсенал" остро ощутил на себе влияние кризиса и даже был вынужден просить игроков пойти на 12.5-процентное понижение своих зарплат в течение следующих 12 месяцев — согласились все, за исключением Озила и еще двух неназванных футболистов.



В условиях экономического кризиса и отсутствия Лиги Чемпионов зарплата Месута в 350 тысяч фунтов в неделю, которую вдобавок не удалось понизить, становится невыносимой ношей для клуба.



Как сообщает ESPN, теперь "Арсенал" надеется найти покупателя на 31-летнего немца, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и высвободить средства для летних приобретений.



Однако Озил, который неожиданно не попал в заявку "канониров" на матч против "Манчестер Сити" в среду, не планирует никуда уходить. Месут решительно настроен получить все причитающиеся ему деньги по контракту, истекающему в июне 2021.



Утверждается, что "Арсенал" был готов отпустить Озила еще прошлым летом, но тогда не нашлось клуба, готового удовлетворить аппетиты экс-игрока "Реала".