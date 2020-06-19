Лэмпард: "Вернер сделает "Челси" сильнее"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард убежден, что нападающий Тимо Вернер сделает его команду сильнее.

Накануне "синие" официально подтвердили приобретение Вернера у "РБ Лейпциг" за отступные, которые Sky Sports оценивает в 50 миллионов евро (45 млн. фунтов).



Во время пресс-конференции в пятницу Лэмпард признался, что давно следил за 24-летним игроком сборной Германии.



"Это игрок, который нам очень нравился. Лично я следил за ним долгое время — просто потому, что он талантливый игрок".



"Мы как клуб смогли его заполучить, и он определенно усилит нас. Таково мое мнение. Он обладает огромным талантом и провел замечательный сезон не только в этом году, но и в прошлом".



"В предыдущие пару окон мы не могли или нам не удавалось совершать приобретения, что дало нам возможность больше доверять молодежи, но мы очень четко понимаем, что хотим стать лучше".



"Тимо Вернер — это приобретение, которое улучшит нас. Я в восторге от того, что он будет играть за "Челси", и мы предвкушаем его прибытие".



"Мы сделали все возможное, чтобы заполучить его. Я провел хорошую личную беседу с ним и надеюсь, он понял, как мы хотим работать и играть".



"Похоже, наш проект показался ему очень интересным, потому что у него были другие очень хорошие варианты. Поэтому мы довольны, что Тимо выбрал нас", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.