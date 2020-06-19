Лэмпард: "Вернер сделает "Челси" сильнее"

Тимо Вернер Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард убежден, что нападающий Тимо Вернер сделает его команду сильнее.

Накануне "синие" официально подтвердили приобретение Вернера у "РБ Лейпциг" за отступные, которые Sky Sports оценивает в 50 миллионов евро (45 млн. фунтов).

Во время пресс-конференции в пятницу Лэмпард признался, что давно следил за 24-летним игроком сборной Германии.

"Это игрок, который нам очень нравился. Лично я следил за ним долгое время — просто потому, что он талантливый игрок".

"Мы как клуб смогли его заполучить, и он определенно усилит нас. Таково мое мнение. Он обладает огромным талантом и провел замечательный сезон не только в этом году, но и в прошлом".

"В предыдущие пару окон мы не могли или нам не удавалось совершать приобретения, что дало нам возможность больше доверять молодежи, но мы очень четко понимаем, что хотим стать лучше".

"Тимо Вернер — это приобретение, которое улучшит нас. Я в восторге от того, что он будет играть за "Челси", и мы предвкушаем его прибытие".

"Мы сделали все возможное, чтобы заполучить его. Я провел хорошую личную беседу с ним и надеюсь, он понял, как мы хотим работать и играть".

"Похоже, наш проект показался ему очень интересным, потому что у него были другие очень хорошие варианты. Поэтому мы довольны, что Тимо выбрал нас", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.


Метки Вернер, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.06.2020 18:00

Количество просмотров Просмотров: 568

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  1. superperez101 19.06.2020 18:23 # superperez101
    ох и хапнут еще горюшка членси с этим экземпляром, как скам с полей погбой

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  2. alexomck 19.06.2020 18:13 # alexomck
    Торецы, Шевченки, Игуаины с Фалькао уже сделали:))

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  3. beshlei 19.06.2020 18:09 # beshlei
    Маню оподливились

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