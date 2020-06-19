Сане отказался от нового контракта с "Сити"

Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане сообщил своему клубу, что не подпишет новый контракт.

В данный момент Сане готовится вступить в заключительные 12 месяцев по своему контракту, поэтому "Сити" уже не может игнорировать настойчивый интерес "Баварии" к Лерою.



"Бавария" пыталась заполучить Сане еще прошлым летом, но в начале августа Лерой получил тяжелую травму связок колена и с тех пор не играет.



Клуб с "Этихад" до последнего надеялся, что игрок сборной Германии одумается и все же сядет за стол переговоров, но этому не бывать.



Сегодня на своей пресс-конференции главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола поведал, что Сане наотрез отказался от продления сотрудничества, подталкивая "горожан" к сделке с "Баварией".



"Лерой сказал, что не хочет продлевать свой контракт. Это означает, что ему придется уйти — или этим летом, или по истечении контракта".



"Мы сделали ему два или три предложения, но он отказался, поэтому он будет играть за другой клуб. Лерой отказался от продления, и теперь каждый знает это. Если в конце сезона два клуба договорятся, значит он уйдет".



"Я расстроен. Мы хотим обладать им. Он молодой игрок с невероятным потенциалом. Таких игроков сложно отыскать".



"Мы пытались договориться после травмы, после операции, но у него другие амбиции. Мы же хотим, чтобы наши игроки были полностью сосредоточены на нашем клубе".



"Мы уважаем его, он невероятно милый парень. Я люблю его. У него хорошее воспитание, милая семья. Но он хочет другое приключение в своей карьере", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.