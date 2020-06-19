Ришарлисон не считает Ван Дейка лучшим защитником в мире
Нападающий "Эвертона" Ришарлисон заявил, что не считает Виргила Ван Дейка лучшим защитником в мире.
В период выступлений за "Ливерпуль" Ван Дейк заслужил репутацию эталонного центрального защитника, что нашло подтверждение в последнем голосовании на "Золотой мяч".
Однако Ришарлисону кажется, что Ван Дейк слегка переоценен. Бразилец с легкостью приводит имена трех других защитников, которые лучше Виргила.
"Люди много говорят о нем. Да, он замечательный защитник, но я уже обводил его".
"Его выбрали одним из трех лучших игроков в мире, потому что он провел превосходный сезон. Но мне кажется, что есть защитники лучше".
"Кто именно? Тиаго Силва, Маркиньос и Серхио Рамос", — цитирует Ришарлисона talkSPORT.
19.06.2020 15:00
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Последние комментарии:
Чем гордятся игроки Ливерпуля:
Победа в ЛЧ и АПЛ
Чем гордятся игроки Эвертона:
Я обводил Ван Дейка
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Пись пись )))
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Был бы манком или шпором, все равно бы посмеялся от него
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Ориги 》 ришарлсн
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>Тияго Силва, Рамос
Ясно, до сих пор в десятую фифу играет.
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Спросили игрока ирисок)браво!
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