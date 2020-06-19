Ришарлисон не считает Ван Дейка лучшим защитником в мире

Виргил Ван Дейк и Ришарлисон Нападающий "Эвертона" Ришарлисон заявил, что не считает Виргила Ван Дейка лучшим защитником в мире.

В период выступлений за "Ливерпуль" Ван Дейк заслужил репутацию эталонного центрального защитника, что нашло подтверждение в последнем голосовании на "Золотой мяч".

Однако Ришарлисону кажется, что Ван Дейк слегка переоценен. Бразилец с легкостью приводит имена трех других защитников, которые лучше Виргила.

"Люди много говорят о нем. Да, он замечательный защитник, но я уже обводил его".

"Его выбрали одним из трех лучших игроков в мире, потому что он провел превосходный сезон. Но мне кажется, что есть защитники лучше".

"Кто именно? Тиаго Силва, Маркиньос и Серхио Рамос", — цитирует Ришарлисона talkSPORT.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль, Ришарлисон, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 19.06.2020 15:00

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  1. pamirec777 19.06.2020 15:37 # pamirec777
    Чем гордятся игроки Ливерпуля:

    Победа в ЛЧ и АПЛ

    Чем гордятся игроки Эвертона:

    Я обводил Ван Дейка

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  2. scholes22 19.06.2020 15:33 # scholes22
    Пись пись )))

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  3. beatles-red 19.06.2020 15:32 # beatles-red
    Был бы манком или шпором, все равно бы посмеялся от него

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  4. chr1s8rown 19.06.2020 15:22 # chr1s8rown
    Ориги &#12299; ришарлсн

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  5. m-ballack 19.06.2020 15:06 # m-ballack
    >Тияго Силва, Рамос

    Ясно, до сих пор в десятую фифу играет.

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  6. liverbro 19.06.2020 15:05 # liverbro
    Спросили игрока ирисок)браво!

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