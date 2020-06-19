Ришарлисон не считает Ван Дейка лучшим защитником в мире

Нападающий "Эвертона" Ришарлисон заявил, что не считает Виргила Ван Дейка лучшим защитником в мире.

В период выступлений за "Ливерпуль" Ван Дейк заслужил репутацию эталонного центрального защитника, что нашло подтверждение в последнем голосовании на "Золотой мяч".



Однако Ришарлисону кажется, что Ван Дейк слегка переоценен. Бразилец с легкостью приводит имена трех других защитников, которые лучше Виргила.



"Люди много говорят о нем. Да, он замечательный защитник, но я уже обводил его".



"Его выбрали одним из трех лучших игроков в мире, потому что он провел превосходный сезон. Но мне кажется, что есть защитники лучше".



"Кто именно? Тиаго Силва, Маркиньос и Серхио Рамос", — цитирует Ришарлисона talkSPORT.