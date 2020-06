Светская хроника за пятницу

"Челси" может купить Кая Хаверца дешевле. "Интер" хочет продлить аренду Алексиса Санчеса на следующий сезон. Давид Луис хочет контракт на два года. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Кай Хаверц сделал намек на переход в "Челси", лайкнув фанатский твит с призывов к "синим" купить полузащитника "Байера". (talkSPORT)



"Челси" может сэкономить 20 миллионов фунтов на покупке Хаверца, если "Байер" не попадает в Лигу Чемпионов. (Daily Mirror)



"Лестер" не исключает продажу защитника Бена Чилуэлла, которого хочет "Челси". (The Guardian)



"Интер" обсуждает с "Манчестер Юнайтед" продление аренды нападающего Алексиса Санчеса на следующий сезон. (Sky Italia)



"Юнайтед" и "Арсенал" заинтересованы в вингере "Ромы" Дженгизе Ундере, который оценивается в 27 млн. фунтов. (Corriere dello Sport)



Давид Луис требует от "Арсенала" контракт на два года, а "Арсенал" готов предложить защитнику только на один. (Daily Mail)



Защитник "Лилля" Габриэль откажет "Эвертону" и перейдет в "Наполи". (Footmercato)



Защитник "Интера" Диего Годин не собирается в "Тоттенхэм". (Goal)



Другое



Премьер-Лига попросит VAR перепроверять систему фиксации голов. (The Times)



Игроки "Шеффилд Юнайтед" могут предъявить претензии своему клубу по поводу денежным бонусов, если из-за гола-фантома в матче против "Астон Виллы" им не хватит двух очков для попадания в Лигу Чемпионов. (The Telegraph)



Пол Митчелл, поработавший в "Тоттенхэме" и "Саутгемптоне", был назначен спортивным директором "Монако". (Sky Sports)



Бывший вдовец Рио Фердинанд и его новая жена Кейт ожидают ребенка. (Daily Star)



"Роллс-Ройс" Поля Погба был эвакуирован полицией, потому что полузащитник "Юнайтед" катался с французским номерным знаком. (The Sun)



