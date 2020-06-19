Светская хроника за пятницу

Светская хроника "Челси" может купить Кая Хаверца дешевле. "Интер" хочет продлить аренду Алексиса Санчеса на следующий сезон. Давид Луис хочет контракт на два года. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Кай Хаверц сделал намек на переход в "Челси", лайкнув фанатский твит с призывов к "синим" купить полузащитника "Байера". (talkSPORT)

"Челси" может сэкономить 20 миллионов фунтов на покупке Хаверца, если "Байер" не попадает в Лигу Чемпионов. (Daily Mirror)

"Лестер" не исключает продажу защитника Бена Чилуэлла, которого хочет "Челси". (The Guardian)

"Интер" обсуждает с "Манчестер Юнайтед" продление аренды нападающего Алексиса Санчеса на следующий сезон. (Sky Italia)

"Юнайтед" и "Арсенал" заинтересованы в вингере "Ромы" Дженгизе Ундере, который оценивается в 27 млн. фунтов. (Corriere dello Sport)

Давид Луис требует от "Арсенала" контракт на два года, а "Арсенал" готов предложить защитнику только на один. (Daily Mail)

Защитник "Лилля" Габриэль откажет "Эвертону" и перейдет в "Наполи". (Footmercato)

Защитник "Интера" Диего Годин не собирается в "Тоттенхэм". (Goal)

Другое

Премьер-Лига попросит VAR перепроверять систему фиксации голов. (The Times)

Игроки "Шеффилд Юнайтед" могут предъявить претензии своему клубу по поводу денежным бонусов, если из-за гола-фантома в матче против "Астон Виллы" им не хватит двух очков для попадания в Лигу Чемпионов. (The Telegraph)

Пол Митчелл, поработавший в "Тоттенхэме" и "Саутгемптоне", был назначен спортивным директором "Монако". (Sky Sports)

Бывший вдовец Рио Фердинанд и его новая жена Кейт ожидают ребенка. (Daily Star)

"Роллс-Ройс" Поля Погба был эвакуирован полицией, потому что полузащитник "Юнайтед" катался с французским номерным знаком. (The Sun)

Экс-игрок ПСЖ Адиль Рами занимался сексом с Памелой Андерсон до 12 раз за ночь. Вместе пара была два года. (Daily Mirror)

Экс-защитник ПСЖ и "Барселоны" Дани Алвес заявил, что не видит проблем в преждевременной эякуляции у мужчин: "Когда ты любишь человека, зачем ждать так долго, зачем держать в себе? Я защищаю мужчин, которые быстро кончают, если твой партнер так желанен для тебя". (Mundo Deportivo)


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Автор mihajlo   

Дата 19.06.2020 14:00

Количество просмотров Просмотров: 2350

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  1. m-ballack 19.06.2020 15:03 # m-ballack
    Кай Хаверц сделал намек на переход в "Челси", лайкнув фанатский твит с призывов к "синим" купить полузащитника "Байера". (talkSPORT)

    Малолетний дебил, а если не купят?

    (ответить)

  2. frisby 19.06.2020 15:02 # frisby
    Экс-игрок ПСЖ Адиль Рами занимался сексом с Памелой Андерсон до 12 раз за ночь. Вместе пара была два года. (Daily Mirror)

    Точно как два тупых дырявых хохла - кажан и безвис.

    (ответить)

  3. suddenly 19.06.2020 14:57 # suddenly
    Экс-защитник ПСЖ и "Барселоны" Дани Алвес заявил, что не видит проблем в преждевременной эякуляции у мужчин: "Когда ты любишь человека, зачем ждать так долго, зачем держать в себе? Я защищаю мужчин, которые быстро кончают, если твой партнер так желанен для тебя". (Mundo Deportivo)

    Спалился скорострел :)

    (ответить)

  4. golokante 19.06.2020 14:39 # golokante
    Чо то в одну кучу все свалили: еблю, кончание, футбол. Не сайт, а помойка.

    (ответить)

  5. yamateh 19.06.2020 14:22 # yamateh
    Экс-игрок ПСЖ Адиль Рами занимался сексом с Памелой Андерсон до 12 раз за ночь. Вместе пара была два года. (Daily Mirror)

    Экс-защитник ПСЖ и "Барселоны" Дани Алвес заявил, что не видит проблем в преждевременной эякуляции у мужчин: "Когда ты любишь человека, зачем ждать так долго, зачем держать в себе? Я защищаю мужчин, которые быстро кончают, если твой партнер так желанен для тебя". (Mundo Deportivo)

    Источник: http://fapl.ru/posts/79140/?c=1

    Какое это имеет отношение к английскому футболу

    (ответить)

  6. vyrentz 19.06.2020 14:16 # vyrentz
    "Я не видел как вратарь хозяев Эрьян Нюланд зашел с мячом в ворота, потому что меня ослепили деньги Вудворта" - цитирует Майкла Оливера издание carricksosethuy.ru

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  7. vyrentz 19.06.2020 14:13 # vyrentz
    Премьер-Лига попросит министерство юстиции США проверить счета Майкла Оливера на предмет отката со стороны гавно-клуба Манчестер Юнайтед.

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