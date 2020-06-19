30-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей пятницы

В пятницу, 19 июня, двумя поединками стартует 30-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

НОРВИЧ — САУТГЕМПТОН 18:00 Онлайн-трансляция



"Норвич" начинает финишный спурт, находясь в шести очках от спасительного места и располагаясь на самом дне Премьер-Лиги. "Саутгемптон" тоже пока не может чувствовать себя в безопасности, а до остановки сезона проиграл четыре матча из пяти. Во всех пяти последних встречах этих команд в рамках Премьер-Лиги неизменно побеждали хозяева.



Остаток сезона пропустят защитники "Норвича" Грант Хенли, Кристоф Циммерман и Сэм Байрам. Марко Штипперман поборол коронавирус, но в пятницу не сыграет.



Нападающий "Саутгемптона" Шейн Лонг, вероятно, не успеет залечить спину к пятнице. Мусса Дженепо приступает к трехматчевой дисквалификации.



ТОТТЕНХЭМ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 20:15 Онлайн-трансляция



Перед остановкой сезона "Тоттенхэм" начал выдыхаться и терять игроков с травмами, тогда как "Манчестер Юнайтед" до паузы был в великолепной форме и не знал поражений на протяжении 11 матчей во всех турнирах. Время покажет, в каком состоянии команды вернутся после трех месяцев простоя, но и те, и другие решительно настроены попасть в Лигу Чемпионов. "Красные дьяволы" выиграли три из четырех последних встреч со "шпорами" во всех соревнованиях.



Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли дисквалифицирован на этот матч за расистскую шутку. Джовани Ло Чельсо под вопросом, но все остальные игроки, включая Муссу Сиссоко, Сон Хен Мина и Харри Кейна, в порядке.



Из лазарета "Юнайтед" вернулись Поль Погба и Маркус Рэшфорд, но Аксель Туанзебе и Фил Джонс все еще недоступны.