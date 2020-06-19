"Челси" готов продать Канте

"Челси" открыт к продаже полузащитника Нголо Канте, чтобы пополнить свой трансферный бюджет.

Несмотря на то, что формально летнее трансферное окно еще даже не открылось, "Челси" уже обзавелся двумя новичками на следующий сезон. Покупки Хакими Зийеша и Тимо Вернера обошлись "синим" ориентировочно в 79 миллионов фунтов.



На радаре у главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда все еще находятся левый защитник "Лестера" Бен Чилуэлл и атакующий полузащитник "Байера" Кай Хаверц, оцениваемые в 50 и 70 млн. фунтов соответственно.



Чтобы потянуть столь крупные покупки, клубу со "Стэмфорд Бридж" придется продать некоторых из имеющихся игроков, и речь не только о балласте вроде Тьемуэ Бакайоко или Мичи Батшуайи.



Как утверждает The Times, "Челси" также может попрощаться с Канте, который при Лэмпарде себя толком не проявил из-за беспокоящих Нголо уже год травм.



Cообщается, что интерес к 29-летнему французу может проявить "Реал".