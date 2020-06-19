"Челси" готов продать Канте
"Челси" открыт к продаже полузащитника Нголо Канте, чтобы пополнить свой трансферный бюджет.
Несмотря на то, что формально летнее трансферное окно еще даже не открылось, "Челси" уже обзавелся двумя новичками на следующий сезон. Покупки Хакими Зийеша и Тимо Вернера обошлись "синим" ориентировочно в 79 миллионов фунтов.
На радаре у главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда все еще находятся левый защитник "Лестера" Бен Чилуэлл и атакующий полузащитник "Байера" Кай Хаверц, оцениваемые в 50 и 70 млн. фунтов соответственно.
Чтобы потянуть столь крупные покупки, клубу со "Стэмфорд Бридж" придется продать некоторых из имеющихся игроков, и речь не только о балласте вроде Тьемуэ Бакайоко или Мичи Батшуайи.
Как утверждает The Times, "Челси" также может попрощаться с Канте, который при Лэмпарде себя толком не проявил из-за беспокоящих Нголо уже год травм.
Cообщается, что интерес к 29-летнему французу может проявить "Реал".
19.06.2020 13:00
Просмотров: 1235
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ахахаха кладбище талантов - в ЛФК бы еще 5 лет играл на ТОп лвл с Милнером.
(ответить)
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что он очень счастлив работать с Н’Голо Канте, сообщает BT Sport.
«Канте провел 5 невероятных сезонов и если мы посмотрим на его индивидуальные успехи, то можем позавидовать ему. У нас было в этом сезоне 5 травмированных футболистов на момент, когда приостановили сезон»
«В текущем сезоне Канте играет мало, он провел на поле всего 40% матчей, и они давались ему очень тяжело. Но нам не хватает его на поле, поэтому он нужен «Челси»
«Он один из лучших футболистов в Мире, и я знал об этом, до кого как возглавил «Челси». Когда мы стали работать вместе, я лишь убедился в этом. Очень надеюсь, что Канте будет в форме»
ссу вам в ротик
(ответить)
Пруфов конечно не будет
(ответить)
если его и хотят продать, то явно не для пополнения бюджета.
Бюджет есть за счет чего пополнить
(ответить)
уже под 30, начался спад, травмы, в апл он уже не будет так вывозить, зато в любом другом чемпионате еще попылит сезона 2-3, так что реал псж или юве вполне могут дать за него минимум 50-60 млн, пока есть цена нужно продавать и инвестировать в молодых и не менее худших игроков, как Хаверц
(ответить)
В этом сезоне он полное дно. Канте уже не тот.
(ответить)
не думал что когда-либо такое напишу, но в этом есть определенный смысл
(ответить)
ибанутые шоль
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий