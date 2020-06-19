Райан Фрэйзер уже не сыграет за "Борнмут"

Главный тренер "Борнмута" Эдди Хау подтвердил, что вингер Райан Фрэйзер уже сыграл свой последний матч за клуб.

Ранее на этой неделе стало известно, что Фрэйзер отказался от краткосрочного продления своего истекающего контракта и 30 июня станет свободным агентом.



Формально до истечения контракта Райана "вишенкам" остается провести еще два матча в Премьер-Лиге, но 26-летний шотландец не примет в них участия.



"Я наслаждался совместной работой с Райаном. Если вы посмотрите на его карьеру, он все время прогрессировал и развивался".



"Он не заслуживает подобного конца, но так сложились обстоятельства. Мне жаль его. Мне некомфортно от того, как мы расстаемся", — цитирует Хау Daily Mail.



Daily Mail также добавляет, что Фрэйзер, которого в прошлом сватали в "Арсенал" и "Тоттенхэм", уже сообщил своим партнерам по "Борнмуту" о намерении перейти в "Эвертон".