Моуриньо: "Тоттенхэм" должен выступить лучше, чем в моих первых девяти матчах"

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что его команда должна почти идеально провести заключительные девять матчей в Премьер-Лиге, чтобы попасть в Лигу Чемпионов.

Когда Моуриньо сменил Маурисио Почеттино на тренерском мостике "шпор" в ноябре, лондонская команда весьма ускорилась и в девяти первых матчах при Жозе набрала 16 очков из 27 возможных.



Прямо сейчас "Тоттенхэм" находится в семи очках позади четвертого "Челси" и в четырех очках позади пятого "Манчестер Юнайтед", поэтому Моуриньо должен свести количество осечек к минимуму.



"Я не думаю, что похожего рывка, как в моих первых девяти матчах, будет достаточно. В данный момент нам нужно больше, потому что мы потеряли слишком много очков и оказались в сложном положении".



"Это сложная битва. Я не думаю, что мы можем позволить себе потерять слишком много очков, только если четверо или пятеро наших прямых конкурентов не будут много ошибаться", — сообщил Моуриньо Sky Sports.