Артета не знает, сыграет ли Луис снова за "Арсенал"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета не знает, сыграл ли защитник Давид Луис свой последний матч за клуб.

Будущее Луиса по-прежнему туманно, учитывая истекающий 30 июня контракт, хотя ранее Давид говорил, что хочет остаться, а Артета высказывался о желании сохранить 33-летнего бразильца.



В минувшую среду Луис отметился фатальным появлением на замену против "Манчестер Сити", схлопотав дисквалификацию, из-за которой до конца июня уже не сыграет, и Артета не может сказать, был ли это последний матч Давида за клуб.



"Я не знаю. Он очень открытый человек, он лидер, и я был уверен, что он выйдет к прессе и выскажется. Вы слышали его. С нами он тоже был очень прям".



"Именно это я в нем и ценю, именно это мне нравится в нем. Нам нужно быть честными с ним. Лично я собираюсь всецело защищать его, потому что я верю в него. За мое время здесь он показал мне много вещей, а его карьера говорит сама за себя", — цитирует Артету The Guardian.