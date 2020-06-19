Артета не знает, сыграет ли Луис снова за "Арсенал"

Давид Луис Главный тренер "Арсенала" Микель Артета не знает, сыграл ли защитник Давид Луис свой последний матч за клуб.

Будущее Луиса по-прежнему туманно, учитывая истекающий 30 июня контракт, хотя ранее Давид говорил, что хочет остаться, а Артета высказывался о желании сохранить 33-летнего бразильца.

В минувшую среду Луис отметился фатальным появлением на замену против "Манчестер Сити", схлопотав дисквалификацию, из-за которой до конца июня уже не сыграет, и Артета не может сказать, был ли это последний матч Давида за клуб.

"Я не знаю. Он очень открытый человек, он лидер, и я был уверен, что он выйдет к прессе и выскажется. Вы слышали его. С нами он тоже был очень прям".

"Именно это я в нем и ценю, именно это мне нравится в нем. Нам нужно быть честными с ним. Лично я собираюсь всецело защищать его, потому что я верю в него. За мое время здесь он показал мне много вещей, а его карьера говорит сама за себя", — цитирует Артету The Guardian.


Метки Арсенал, Луис

Автор mihajlo   

Дата 19.06.2020 10:00

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