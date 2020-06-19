Бербатов считает Фреда лучшим игроком МЮ в этом сезоне

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов считает, что полузащитник Фред уже обеспечил себе звание лучшего игрока "красных дьяволов" в этом сезоне.

Фред очень тяжело и долго привыкал к английскому футболу, перебравшись в "Юнайтед" из "Шахтера" за 52 миллиона фунтов в январе 2018.



Однако по ходу этого сезона 27-летний бразилец окончательно адаптировался и теперь является ключевым игроком в команде Оле Гуннара Сульшера. Бербатов восхищается тем, как Фред преодолел трудности.



"Поначалу Фреду было сложно в "Юнайтед". Ему пришлось привыкать к темпу, скорости матчей и единоборствам".



"Приезжать из другой лиги не бывает легко. Порой он передерживал мяч и совершал потери в простых ситуациях. Однако медленно, но верно его игра менялась, и он привык к Премьер-Лиге".



"Прогресс Фреда напоминает мне первые шаги Муссы Сиссоко в "Тоттенхэме". Люди не ценили Фреда, но он уже стал лучшим игроком сезоне, а фанаты его обожают".



"За терпение положена награда, и Фред, как и Сиссоко, доказывает, что он переломил ситуацию. Он не привлекает большое внимание к себе, потому что Бруну Фернандеш все еще на виду, а Погба снова здоров, но Фред застолбил за собой место в полузащите, и если он рад, что его нет в газетных заголовках, то пусть так и будет и дальше".



"Если ты атакующий игрок и знаешь, что сзади тебя подстрахуют, ты сможешь свободно идти вперед, не боясь потерять мяч".



"Когда сзади тебя страхует Фред, а вы переговорили перед матчем и у вас хорошее взаимопонимание, то атакующему игроку гораздо легче идти на риски и совершать эти передачи, которые могут создать много проблем сопернику", — сообщил Бербатов Betfair.