Моуриньо не ждет больших приобретений

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что "шпоры" из "другого мира" относительно некоторых клубов Премьер-Лиги по возможностям на трансферном рынке.

В четверг "Челси", бывший клуб Моуриньо, отчитался об уже втором приобретении на следующий сезон, хотя летнее трансферное окно еще даже не открылось — вслед за Хакимом Зийешем, "синие" подписали Тимо Вернера.



Моуриньо о столь дорогостоящих приобретениях и не мечтает, но в то же время не ожидает от "Тоттенхэма" полного бездействия на рынке.



"Думаю, мы очень сбалансированно подойдем к работе на трансферном рынке, как обычно и бывает с "Тоттенхэмом".



"Уже сейчас есть примеры клубов, которые совершают важные действия на рынке, хотя до конца сезона еще девять туров".



"Мы знаем, что мы не будем с ними в одной лиге, в одном мире. Эти клубы ведут себя совершенно противоположно, нежели мы".



"Но ожидаю ли я, что мы ничего не предпримем и начнем следующий сезон с тем же составом, что и сейчас? Мой ответ "нет".



"Я ожидаю, что мы сделаем кое-какие маленькие, но важные вещи. Если мы сделаем их, если мы станем сильнее на двух-трех позициях, где нам это необходимо, то мы будем готовы к конкуренции".



"Я полностью поддерживаю руководство, владельцев", — цитирует Моуриньо BBC.