Артета не позволит "Арсеналу" бездействовать на трансферном рынке
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что не позволит своему клубу бездействовать на трансферном рынке.
"Канониры" выходят на трансферный рынок этим летом практически с пустыми карманами, с завистью наблюдая за тем, как их соседи из "Челси" покупают Хакима Зийеша и Тимо Вернера.
Тем не менее, Артета все равно рассчитывает на приобретения, чтобы сократить дистанцию до сильнейших команд Премьер-Лиги, к которым "Арсенал" в последние годы не относится.
"Мы пытаемся составить план, как нам улучшить то, что у нас есть".
"В последние три года нам не удавалось добиваться желаемых результатов. На то есть причина, и если мы будем бездействовать, эта дистанция будет только увеличиваться. Я пришел сюда не для того, чтобы это происходило или чтобы мириться с этим".
"В первую очередь вызов для всех нас состоит в том, чтобы улучшить имеющихся игроков, а также найти способ укрепить состав на нужных позициях для того, чтобы повысить свои шансы и обеспечить себя инструментами в условиях повышающейся с каждым годом конкуренции", — цитирует Артету Sky Sports.
19.06.2020 07:00
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Накупят нонеймов по дешёвке, или свободных трансферов и вперёд - штурмовать подвалы эйпиэлочки.
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