Топ-7 игроков, за которыми стоит понаблюдать в концовке сезона

Сезон в английской Премьер-Лиге возобновился и будет доигран, а его необычный формат позволит нам увидеть на поле ряд игроков, которые воспользовались паузой, чтобы восстановиться после травм. Также будет интересно понаблюдать за потенциальными трансферными целями топ-клубов и футболистами, находящимися в шаге от значительных индивидуальных достижений.





Поль Погба ("Манчестер Юнайтед")



Поль Погба провел в этом чемпионате всего семь матчей в составе "Манчестер Юнайтед", и его возвращение на футбольное поле в этом сезоне не ожидалось, так как травма, которую он получил в преддверии Нового года, не предполагала возобновление им тренировок до начала июня. Но концовка сезона совсем не волшебным образом сместилась, и сейчас у француза есть все шансы принести пользу команде в решающих матчах.



Другое дело — готов ли Погба к тому, чтобы вернуться на поле и быть полезным ментально, даже если он будет готов к этому физически. В последний год регулярно ходят слухи о его возвращении в "Ювентус" — единственный клуб, где Поль демонстрировал игру высокого уровня стабильно, а не время от времени. Существовала даже подозрения насчет того, что свой последний матч за "Юнайтед" Погба сыграл еще в декабре и может уйти во время летнего межсезонья, но сейчас его ценник в условиях кризиса вряд ли будет подъемным для "Юве" или другого гранда — слишком уж рискованным вложением в нынешних условиях является Погба.



Потому Оле Гуннару Сульшеру необходимо возвращаться к решению задачи наиболее эффективного использования Погба, но теперь еще и с появившимся и ярко заявившим о себе португальцем Бруну Фернандешем, с которым игра "Юнайтед" стала ярче, чем с французом в роли диспетчера. МЮ был не так уж плох и без Погба и больше других клубов Премьер-Лиги может сожалеть о том, что чемпионат был приостановлен — команда Сульшера находилась в отличной форме и реально могла рассчитывать на то, чтобы догнать "Челси".



Джек Грилиш ("Астон Вилла")



Несмотря на то, что у "Юнайтед" уже есть Фернандеш и все еще есть Погба, клуб рассматривает возможность покупки за 70 миллионов фунтов лидера "Астон Виллы" Джека Грилиша. Будет ли он заменой Погба или альтернативным креативным полузащитником для Сульшера, мы пока не знаем, но интерес со стороны "Юнайтед" к персоне взбалмошного, но талантливого игрока присутствует уже длительное время.



Сейчас Грилиш находится в составе команды, отчаянно сражающейся за выживание, и абсолютно точно его уход в ранге героя, который помог сохранить родному клубу место в элите, был бы предпочтительнее для самого Джека бегства с тонущего корабля в случае вылета бирмингемской команды. Грилиш проводит отличный сезон, значительно прибавив даже после предыдущего удачного чемпионата, но его команда все же остается в зоне вылета и играет крайне нестабильно.



Стабильности не хватает и самому Грилишу — иначе он бы уже выступал в топ-клубе, а менеджмент "Юнайтед" не сомневался бы в необходимости отдать за него приличные деньги. Кроме того, есть вопросы по поведению игрока за пределами поля, так как Грилиш имеет привычку регулярно попадаться на глаза папарацци в различных скандальных ситуациях, создающих ему репутацию безответственного парня. Сейчас самое время узнать, созрел ли Джек для топ-клуба или остался игроком настроения, способным демонстрировать яркую игру только в тепличных условиях.



Рубен Лофтус-Чик ("Челси")



Еще один игрок, который долгое время отсутствовал из-за травмы, но имеет шансы сыграть в этом сезоне из-за паузы, — это полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик. Аренда в "Кристал Пэлас" в сезоне 2017/18 помогла талантливому игроку возмужать, а по возвращении в "Челси" он начал регулярно появляться в основе и забивать, но — только до очередной травмы, которая случилась год назад.



Лофтус-Чик имел шансы восстановиться к концовке сезона и в обычном формате чемпионата, но сейчас он точно готов вернуться в общую группу. Другое дело — впишется ли он в игру команды, которая за год значительно изменила свой состав и рисунок игры, работая с новым менеджером. Оставшиеся матчи чемпионата — как раз возможность для Лофтус-Чика понять, входит ли он в планы Лэмпарда, а самому Фрэнку — оценить способности Рубена. Ему уже 24 года, и находиться в категории вечно перспективного игрока Лофтус-Чик не может — если он не нужен "Челси" в качестве постоянного игрока основы, то лучше уходить в клуб, где он будет одним из лидеров, как это было ранее в "Кристал Пэлас".



Билли Гилмор ("Челси")



Кому должно быть очень обидно из-за приостановки чемпионата, так это Билли Гилмору, который едва получил шанс проявить себя, впечатлил Фрэнка Лэмпарда, прежде чем команда ушла на карантин. Дебюта Гилмора болельщики "Челси" ждали с нетерпением, но и опаской, так как парень внешне выглядит слишком щуплым для большого футбола и неготовым к нагрузкам Премьер-Лиги.



Но по тем матчам, в которых Фрэнк Лэмпард использовал Гилмора, Билли весьма толково смотрелся в роли плеймейкера — как в качестве подмены Мейсону Маунту, так и в связке с ним. "Челси" уверенно обыграл "Ливерпуль" в Кубке Англии и положил четыре мяча "Эвертону" в матче чемпионата как раз перед карантином, и в этих матчах Гилмор выходил в основе, впечатлив Лэмпарда и публику не по годам зрелой игрой. Потому сейчас все ждут продолжения такой же удачной игры от "шотландского Месси", заинтриговавшего всех перед паузой в чемпионате.



Лерой Сане ("Манчестер Сити")



Возвращаясь к категории игроков, которые долго не играли из-за травм, но имеют шанс получить игровую практику в концовке сезона, вспоминается и Лероя Сане. Немец разочаровал Гвардиолу своим отношением к делу на тренировках и выбыл из основной обоймы еще до того, как получил травму в августе прошлого года. В этом сезоне Сане пока не сыграл ни единой минуты в чемпионате, успев засветиться только в матче резервного состава — в феврале, как раз перед паузой.



То, что Гвардиола включил Сане в заявку на игру с "Арсеналом", говорит о том, что шанс проявить себя у немецкого вингера будет — к этому располагают и условия жесткого графика, в котором будет играть "Сити", и необходимость правильно распределять силы команды с прицелом на Лигу Чемпионов. Даже если Сане не входит в планы Гвардиолы на длительной дистанции, ему есть что доказывать скаутам "Баварии", интересующейся Лероем давно и серьезно.



Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити")



Кевину Де Брюйне ничего не нужно никому доказывать, и после серьезной травмы он восстановился задолго до карантина, но в его случае есть одна интрига на концовку сезона, которая заставляет внимательно наблюдать за игрой бельгийца и его статистикой. Сейчас у Кевина 16 голевых передач в чемпионате, и практически нет сомнений в том, что именно он будет лучшим по этому показателю в сезоне — у ближайшего конкурента в лице Александер-Арнольда из "Ливерпуля" на четыре ассиста меньше.



Если в оставшихся матчах чемпионата Де Брюйне отдаст еще пять голевых передач, он превзойдет рекорд по количеству ассистов за сезон, который принадлежит великому Тьерри Анри. Мы могли видеть по игре с "Арсеналом", что Кевин вернулся после паузы в отличной форме, и карантин никак не сказался на его физическом и моральном состоянии. Де Брюйне был лучшим в составе "горожан", уверенно дирижировал атаками команды, забил сам и поучаствовал в большинстве опасных атак команды. Есть уверенность, что для бельгийца не будет проблемой отдать еще пять голевых передач, если не возникнет проблем со здоровьем.



Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед")



Еще один игрок, которому в некотором роде повезло с переносом концовки сезона на июль-август, — Маркус Рэшфорд, который травмировал спину в январе и не имел шансов сыграть до лета. Отсутствие Рэшфорда было болезненной потерей для Сульшера, так как в этом сезоне он забил 14 мячей и является одним из самых эффективных форвардов лиги по соотношению количества проведенных матчей и забитых голов.



В отсутствие Рэшфорда ярко заявил о себе Мейсон Гринвуд, снова раззабивался Антони Мартиаль, но если Маркусу удастся быстро набрать форму, у "Юнайтед" будет еще один козырь для борьбы за Лигу Чемпионов. Одион Игало хорош в качестве джокера и альтернативы Рэшфорду в условиях жесткого графика, но Маркус все же остается лидером атак команды и ее главной звездой — в перспективе и сейчас.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru