Артета рассказал, когда Озил будет снова играть

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что снова будет использовать полузащитника Месута Озила, когда тот сможет показывать свою лучшую игру.

Напомним, Озил неожиданно не попал в заявку "Арсенала" из 20 игроков на матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в среду вечером.



После поражения 3:0 Артета говорил, что у него была "тактическая причина", чтобы оставить Озила дома. Во время своей пресс-конференции в четверг Микель объяснил, что он имел ввиду.



"С первого дня я очень открыт с Озилом".



"До этой паузы я думал, что он в форме и обладает волей и желанием, чтобы играть на как можно более высоком уровне. Поэтому он играл в каждом матче при мне".



"В момент, когда я увижу, что он снова готов это делать, я буду относиться к нему, как и к любому другому. Я более чем справедлив с ним, и во многих матчах он проявлял себя так, как я хотел. Вот и все".



"За последние недели с ним много всего случилось, и я с уважением отношусь к тому, что у игроков бывают такие периоды. Иногда им нужно чуть больше времени".



"Эти два месяца подготовки к возобновлению сезона были сложными. Было сложно привести игроков в форму".



"Повторюсь, я больше, чем кто-либо, хочу, чтобы Месут был в своей лучшей форме. Я буду выпускать на поле, когда буду думать, что он может играть в свой лучший футбол", — цитирует Артету Sky Sports.