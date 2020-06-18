Сезон завершен для Пабло Мари

Пабло Мари Защитник "Арсенала" Пабло Мари уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы лодыжки, полученной накануне против "Манчестер Сити".

Появившись в стартовом составе "канониров" на первый после коронавирусной паузы матч, Мари был заменен в середине первого тайма.

Стоит отметить, что это был всего лишь третий матч для Пабло за "Арсенал". Снова выйти на футбольное поле 26-летний испанец сможет только в следующем сезоне.

Как сообщает Daily Mail, Мари повредил связки лодыжки, и в данный момент решается вопрос о необходимости проведения операции.

Против "Сити" команда Микеля Артета также лишилась полузащитника Гранита Джаки, который неудачно столкнулся в середине поля с одноклубником Маттео Гендузи. Однако швейцарец имеет шансы вернуться до конца сезона.

Наконец, еще одна потеря "Арсенала" — это защитник Давид Луис, который дисквалифицирован на два матча за свое удаление против "горожан".


Метки Арсенал, Мари, травмы

Автор mihajlo   

Дата 18.06.2020 23:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 19.06.2020 00:07 # mancunia-planet
    Арсеналу не позавидовать

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  2. mr-lamps 18.06.2020 23:24 # mr-lamps
    всего 3ий матч, а уже до мозга костей гг...

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