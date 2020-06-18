Сезон завершен для Пабло Мари

Защитник "Арсенала" Пабло Мари уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы лодыжки, полученной накануне против "Манчестер Сити".

Появившись в стартовом составе "канониров" на первый после коронавирусной паузы матч, Мари был заменен в середине первого тайма.



Стоит отметить, что это был всего лишь третий матч для Пабло за "Арсенал". Снова выйти на футбольное поле 26-летний испанец сможет только в следующем сезоне.



Как сообщает Daily Mail, Мари повредил связки лодыжки, и в данный момент решается вопрос о необходимости проведения операции.



Против "Сити" команда Микеля Артета также лишилась полузащитника Гранита Джаки, который неудачно столкнулся в середине поля с одноклубником Маттео Гендузи. Однако швейцарец имеет шансы вернуться до конца сезона.



Наконец, еще одна потеря "Арсенала" — это защитник Давид Луис, который дисквалифицирован на два матча за свое удаление против "горожан".