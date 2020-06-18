УЕФА ослабил правила ФФП

УЕФА объявил о временном смягчении правил финансового фейр-плей, чтобы помочь клубам преодолеть экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19.

Как известно, УЕФА допускает в свои турниры, Лигу Чемпионов и Лигу Европы, только соблюдающие ФФП клубы. Именно за нарушение этих правил "Манчестер Сити" был на два сезона отлучен от еврокубков и теперь пытается оспорить это наказание в Спортивном арбитражном суде.



Ранее участвующие в еврокубках клубы могли отражать убыток за трехлетний период в размере не более 30 миллионов евро (27 млн. фунтов).



Сейчас, когда многие клубы лишились доходов от проведения матчей и некоторых спонсорских контрактов, УЕФА решил вообще не учитывать 2020 финансовый год при расчете допустимого убытка.



При калькуляции будущих периодов УЕФА собирается считать 2020 и 2021 как единый финансовый год, тем самым предоставив клубам больше времени для приведения своих бухгалтерских показателей в порядок после кризиса, сообщает The Guardian.



Говоря простым языком, решение УЕФА означает, что клубы смогут набрать больше долгов или больше залезть в карман к своим владельцам.