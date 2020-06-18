Моуриньо обвинил FA в двойных стандартах после дисквалификации Алли

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо выразил свое несогласие с дисквалификацией полузащитника Деле Алли и обвинил FA в двойных стандартах.

На прошлой неделе Ассоциация наказала Алли одним матчем дисквалификации и 50 тысячами фунтов штрафа за неудачную шутку с расистским подтекстом про коронавирус.



Этим матчем, к большому сожалению для Моуриньо, станет противостояние с "Манчестер Юнайтед" в пятницу. По мнению Жозе, с Деле обошлись несправедливо.



"Мне очень, очень жаль, что Деле не сыграет. Он тот игрок, который так упорно трудился весь этот период, и он очень разочарован, что не сможет сыграть в первом матче".



"Я не думаю, что он заслуживает матч дисквалификации, если сравнивать с другими неправильными поступками гораздо большего масштаба, которые остались без каких-либо последствий, в период карантина", — цитирует Моуриньо The Guardian.