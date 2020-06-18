Морган и Фукс задержатся в "Лестере" еще на год

Ветераны "Лестера" Уэс Морган, Кристиан Фукс и Элдин Якупович заключили со своим клубом новые однолетние контракты.

Морган и Фукс были ключевыми членами команды, которая в сезоне 2015/16 под руководством Клаудио Раньери сенсационно выиграла Премьер-Лигу. Якупович же в основном страхует Каспера Шмейхеля с момента перехода к "лисам" в 2017 году.



Контракты всех троих истекали уже 30 июня, однако теперь 36-летний Морган, 34-летний Фукс и 35-летний Якупович задержатся на "Кинг Пауэр" и своим опытом помогут "Лестеру" выступить в Лиге Чемпионов, если команда Брендана Роджерса туда, конечно, попадет.



В то же время полузащитник Энди Кинг, посвятивший "Лестеру" 16 лет своей карьеры и сыгравший здесь 378 матчей, покидает "Кинг Пауэр" свободным агентом. Кинг — единственный футболист в истории, выигравший Лигу Один, Чемпионшип и Премьер-Лигу с одним клубом.