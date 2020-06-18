Эрик Гарсия выписан из госпиталя

Защитник "Манчестер Сити" Эрик Гарсия был выписан из госпиталя и уже посетил тренировочную базу своего клуба.

Минувшую ночь Гарсия был вынужден провести в госпитале. В концовке матча Премьер-Лиги против "Арсенала" накануне вечером Эрик жестко столкнулся со своим голкипером Эдерсоном и получил травму головы.



После победы 3:0 главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола заявил, что очень переживает за своего подопечного, но пока не может сообщить каких-либо подробностей, кроме того, что 19-летний испанец пришел сознание.



На носилках, на которых Гарсия покидал поле "Этихад", шея Эрика была зафиксирована — казалось, повреждение может оказаться серьезным. Однако все обошлось, и после углубленного обследования футболист покинул больничную палату.



"В порядке и вернулся", — таким комментарием сопроводил совместную фотографию с Гарсией Эдерсон в твиттере.



В официальном заявлении "Сити" говорится, что медики будут наблюдать Гарсию в течение нескольких дней, прежде чем разрешат ему возобновить тренировки. Участие Эрика в матче против "Челси" 25 июня находится под вопросом.



