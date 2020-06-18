Грилишу предъявлены обвинения за аварию во время карантина

Джеку Грилишу были предъявлены обвинения полицией после аварии, которую капитан "Астон Виллы" устроил в конце марта.

Обратившись к своей аудитории в социальных сетях с призывом сидеть дома, спустя несколько часов Грилиш отправился к другу на вечеринку, по возвращении с которой врезался в две припаркованные машины и просто ушел пешком.



И вот сегодня эта история получила логическое продолжение. По завершении полицейского расследования Грилиш был обвинен в неосторожном вождении, также Джеку вменяется отказ остановиться после столкновения.



Теперь 24-летний полузащитник должен явиться в Бирмингемский магистратский суд 25 августа, чтобы ответить на предъявленные обвинения и понести наказание.



Если верить слухам, нарушение Грилишем карантина не повлияло на желание "Манчестер Юнайтед" приобрести Джека. Однако "Астон Вилла" хочет за англичанина до 80 миллионов фунтов, что ставит ожидаемый многими трансфер под вопрос.