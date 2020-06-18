Кейн выйдет в стартовом составе против "Юнайтед"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что собирается обрушить нападающего Харри Кейна на "Манчестер Юнайтед" с первых минут.

Последний раз Кейн выходил на футбольное поле еще 1 января против "Саутгемптона", когда он надорвал заднюю поверхность бедра.



Существовали опасения, что Харри пропустит остаток этого сезона, однако трехмесячная пауза, вызванная пандемией коронавируса, позволила капитану сборной Англии поправить свое здоровье.



Сейчас 26-летний занимается без каких-либо ограничений и в пятницу появится на поле "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" в стартовом составе "шпор".



"Он крайне упорно тренируется, и я могу сказать вам, что никаких проблем для его выхода в стартовом составе нет".



"Сможет ли он провести 90 минут, 80, 70, 60? Я не знаю. Только игра это покажет".



"Находится ли он в своей лучшей форме? Мы не знаем. Матч — это не маленькое тренировочное занятие, а он около шести месяцев не играл в футбол".



"Однако он крайне упорно работал, он удивительный профессионал, и он выйдет в старте завтра", — цитирует Моуриньо Sky Sports.



Добавим, что Деле Алли дисквалифицирован на матч с "Юнайтед". Мусса Сиссоко, как и Кейн, уже выздоровел, а Джовани Ло Чельсо находится под вопросом.