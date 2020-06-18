Премьер-Лига отчиталась об одном случае заражения коронавирусом

Тесты, сделанные в понедельник и вторник, позволили выявить один случай заражения коронавирусом среди игроков и сотрудников клубов Премьер-Лиги.

15 и 16 июня медики взяли 1,541 пробу на COVID-19. Имя и клубная принадлежность человека, чей результат оказался положительным, по традиции не разглашается.



Следуя протоколу безопасности Премьер-Лиги, теперь этот человек будет самоизолирован на семь дней, после чего сдаст повторный тест.



Добавим, что накануне было названо имя заразившегося коронавирусом в "Норвиче" на прошлой неделе. Им оказался полузащитник Марко Штиперманн, который уже поборол болезнь и даже получил разрешение вернуться к групповым тренировкам, сообщает BBC.