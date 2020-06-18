Сульшер видит в Рэшфорде будущего капитана МЮ и сборной Англии

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что видит в нападающем Маркусе Рэшфорде будущего капитана клуба и сборной Англии.

Во время трехмесячной паузы, пока футбольный сезон был остановлен, Рэшфорд не только оправился после травмы спины, но и одержал победу над премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.



Оказавшись под давлением Рэшфорда, выразившего свою позицию публично и получившего обширную поддержку, Джонсон сперва отказался, но на следующий день согласился продлить программу бесплатных ваучеров на еду для беднейших семей Британии, что обойдется бюджету страны в 120 миллионов фунтов. Сульшер считает, что его подопечный поступил как настоящий лидер.



"Очевидно, он игрок топ-уровня, но он также великолепный человек. Будущий лидер и, возможно, капитан сборной Англии, "Манчестер Юнайтед". Кто знает? Он уже был капитаном у нас в свои 22. Мы очень им гордимся, как и его семья".



"Нам как клубу и мне как тренеру было замечательно следить за Маркусом во время перерыва. Не только за тем, как он заставил премьер-министра передумать, но и за тем, как он работал последние месяцы".



"Маркус — первоклассный человек, и он использовал свой опыт из детства в этом диалоге, чтобы помочь столь многим детям".



"Маркус сделал невероятную вещь. Он всегда был отличным человеком, и в академии это заметили, благодаря чему он стал рано получать шансы. У него есть талант, но также тебе нужен характер".



"Он изменил жизни столь многих детей этим летом, что важнее любого матча, который он когда-либо сыграет".



"В свои 22 года я не мог и мечтать о таком эффекте. Я не думаю, что в действиях Маркуса есть какой-либо политический мотив. Он лишь хотел помочь детям с едой и изменить жизни. Это позволит ему не чувствовать никаких угрызений как одному из лучших игроков в стране", — цитирует Сульшера Daily Mail.