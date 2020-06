Светская хроника за четверг

"Челси" занял выжидательную позицию в отношении Кая Хаверца. "Арсенал" обсуждает покупку Джастина Клюйверта. Наби Кейта может покинуть "Ливерпуль". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Бавария" будет готова продать левого защитника Давида Алабу, если тот не согласится на новый контракт. (The Telegraph)



"Челси" придется подождать, снизит ли "Байер" установленную на 90 миллионах фунтах цену за полузащитника Кая Хаверца. "Синие" готовы заплатить на 20 млн. меньше. (The Telegraph)



"Манчестер Юнайтед" заинтересован в вингере "Роме" Дженгизе Ундере. (Daily Express)



Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо готов освободить место для защитника ПСЖ Тома Менье, избавившись от Сержа Орье и Кайла Уолкер-Питерса. (Daily Express)



"Арсенал" продолжает переговоры с "Ромой" о покупке Джастина Клюйверта и уже предложил самому вингеру контракт с зарплатой в 3.1 млн. фунтов в год. (Calciomercato)



"Атлетико" открыт к продаже полузащитника Томаса Партея, который интересен "Арсеналу". (The Sun)



Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта готов воссоединиться со своим бывшим тренером по "РБ Лейпциг" Ральфом Рангником в "Милане". (Milan Live)



Сразу шесть игроков первой команды могут покинуть "Ливерпуль" этим летом. (The Sun)



От своего нового клуба вингер Райан Фрэйзер, покидающий "Борнмут" свободным агентом, хочет контракт с зарплатой свыше 100 тыс. фунтов в неделю. (The Times)



Другое



За прошлую неделю в Чемпионшипе обнаружили восемь случаем заболевания коронавирусом, а во всей Футбольной Лиге — 12. (BBC)



Запланированный на "Уэмбли" финал Лиги Чемпионов был перенесен на 2024 год. (Daily Mail)



Неназванный клуб Премьер-Лиги попросил предоставить тест на коронавирус для парикмахера, чтобы тот смог постричь игроков. (Daily Star)